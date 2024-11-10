Las vacaciones más especiales de Noelia Etcheverry: el viaje que cumplió un sueño de la conductora de Canal 10

Redacción El País

A poco de haber terminado un ciclo de La Voz Uruguay, Noelia Etcheverry, la también conductora de Sonríe, te estamos grabando de Canal 10 decidió emprender una ansiada travesía: esta semana viajó rumbo a Disney con su pareja y su hija, con emociones muy especiales ya que se trata de las primeras vacaciones familiares que toman los tres juntos.

"¡¡¡Primeras vacaciones en familiaaaaa!!! ¡¡¡Comenzó la aventuraaaa!! ¡¡¡Primer día de unas vacaciones soñadas que empezaron en la tierra de la felicidad DISNEY!!! Primer vuelo en avión de Oli", adelantó la comunicadora en sus redes sociales. Dijo que, a pesar de los nervios, la experiencia fue un éxito.

Según contó, Etcheverry soñó con ir a Disney durante mucho tiempo, pero el viaje fue planeado en apenas dos semanas. En tiempo récord, logró organizar todo y hacia Estados Unidos salió junto a la pequeña Olivia, que tiene tres años, y con su pareja Fabricio Fernández, camarógrafo de Canal 10.

Disney los deslumbró ya en las primeras horas, según compartió Etcheverry a través de sus redes sociales. En el comienzo de su estadía en las mágicas instalaciones de Orlando, vieron un desfile navideño lleno de princesas y los personajes más icónicos de los estudios, incluyendo los de Frozen. La conductora se mostró particularmente entusiasmada con Olaf.

"Es un momento único", comentó Noelia sobre el desfile, y destacó el hecho de que a los parques de Magic Kingdom se puede llevar tanto bebida como comida. Además, dijo que planificaron el viaje en función de lo que creían mejor para la vivencia de su niña.

Una vez que vio el espectáculo, aseguró que fue "una demencia". Las imágenes compartidas lo comprobaban.

Etcheverry y Fernández se conocieron trabajando en Canal 10, cuando ella estaba en La mañana en casa, e iniciaron su relación en secreto hasta que finalmente decidieron blanquearla. Hoy han formado una familia y preparan para este año el lanzamiento de un emprendimiento juntos.