El dramático relato de Julia Möller tras salir del CTI: "La pasé horrible, fue una pesadilla"

La conductora Julia Möller se encuentra en recuperación luego de un complejo accidente de tránsito por el que debió pasar 11 días en terapia intensiva. Desde su internación domiciliaria, habló de la traumática experiencia con el programa Algo Contigo (Canal 4).

"Me quebré la mano derecha y siete costillas", le detalló Möller al conductor Luis Alberto Carballo. La emblemática comunicadora sentenció que luego del accidente y de su paso por la Unidad de Cuidados Intensivos quedó "con miedo a todo".

"La pasé horrible en el CTI. Si me hacen firmar algo en algún momento de que tengo riesgo de pasar al CTI de vuelta, le digo que prefiero que me pase directamente al otro estado. No lo soporto más. Fue horrible, pesadillesco", describió.

Al ser consultada por más detalles, la conductora explicó que ella en ese estado no estaba conciente, pero la abordaban "pesadillas y viejas historias". "Salís ahí y no sabés quién sos", indicó.

También explicó que le quitaron la medicación que tomaba anteriormente y se "la cambiaron por otra", lo que provocó que su situación empeorara. "Mis hermanas me iban a ver y yo no las veía, sino les hubiera pedido que me saquen de ahí", enfatizó.

Möller sufrió un fuerte accidente de tránsito el viernes 1 de octubre, que le provocó una fractura en su brazo derecho y traumatismos de tórax. El domingo siguiente fue intervenida y luego derivada al CTI por 11 días. Recién hace una semana recibió el alta del hospital, y actualmente se encuentra bajo internación domiciliaria.

Möller tiene 72 años y tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación. Condujo el programa Periscopio de Canal 5 durante 20 años, y el recordado Punto Final por Canal 4 en la década del 90.