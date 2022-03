Quién es Doja Cat y por qué Chilavert, Paraguay y hasta el Mercosur la critican

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre el Lollapalooza y otros eventos musicales, es temporada de festivales internacionales en la región. Varios artistas se encuentran de gira y han recorrido ciudades con sus shows, aunque no todo ha sido color de rosa.

Por ejemplo, Doja Cat, una de las artistas del momento, no pudo actuar en el festival Asunciónico de Paraguay, como tenía previsto, y eso dio pie a un escándalo en redes sociales en el que se involucró hasta el Mercosur.

Todo empezó con un asunto meteorológico. Por una fuerte tormenta eléctrica, la jornada del 22 de marzo del evento tuvo que ser cancelada ya que se inundó el predio donde iba a llevarse a cabo. Según reporta la prensa paraguaya, ante este cambio de planes, decenas de fanáticos de la rapera se acercaron al hotel donde se hospedaba para poder saludarla y tomarse fotos con ella, pero nunca apareció.

Eso hizo que se generara una primera ola de críticas contra Doja Cat, que ya había sido tildada de soberbia cuando arribó a suelo paraguayo, porque en esa llegada se mostró siempre con la cara cubierta y evitó contacto y diálogo con todos los que intentaron acercarse.

A esas opiniones, la rapera reaccionó con furia en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta esperando por mí. Supérenlo”.

Doja Cat tranqui en su hotel // sus fans esperando que por lo menos que saque su cabeza en la ventana pic.twitter.com/7IYak75c7X — mauri 🧩 (@balmauricio_) March 24, 2022

Y una vez más, la reacción de sus seguidores fue inmediata y no solo asumieron que, como se dice popularmente, se le había subido la fama a la cabeza, sino que comprobaron que su reclamo era falso. Con fotos y videos, varios usuarios mostaron cómo efectivamente hubo personas aguardando un encuentro con Doja Cat afuera del hotel donde esta se hospedaba, incluso a pesar de la lluvia.

Ese entredicho hizo que la cantante de "Need to Know" fue "cancelada" por sus admiradores sudamericanos y acusada de xenófoba.



El nivel de molestia continuó escalando cuando la artista tuiteó: "Me arrepiento de todo el tiempo que perdí ese día preparándome para el show; me estuve rompiendo el culo todos los días para ustedes. Pero que Dios los bendiga". A eso se le agregó el trascendido de que dio, en Paraguay, un show privado, en el que le pidió al staff que no la miraran a los ojos y que no le dirigieran la palabra. Todas las publicaciones controversiales fueron borradas de su red social, pero el asunto no se cerró ahí.

Es que Doja Cat siguió su gira latinoamericana por Brasil, y tras actuar en el vecino país publicó: "No creo que le haya dado a Brasil un espectáculo lo suficientemente bueno esta noche y lo siento, pero gracias chicos por venir, los amo y gracias a Dios tenemos otro show mañana, prometo que lo haré mejor". Sin embargo, dos horas después reapareció en su red para escribir: "Esta mierda no es para mí, así que me voy. Cuídense todos".

This shit ain’t for me so I’m out. Y’all take care. — i quit still (@DojaCat) March 25, 2022

¿Esa frase fue en referencia a la música, es decir, a un posible retiro? ¿A la red social? ¿Al escándalo generado?



Mientras las especulaciones continúan, lo cierto es que en Paraguay todos siguen enojados con la cantante y en ese cruce intervino hasta el propio Mercosur, que desde su cuenta oficial de Twitter manifestó: "Doja Cat hablando mal de un país del #Mercosur", y a eso sumó una serie de banderas rojas, que se utilizan para dar una señal de alerta ante ciertos comportamientos potencialmente peligrosos de las personas.

Doja Cat hablando mal de un país del #Mercosur

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — MERCOSUR (@mercosur) March 25, 2022

Otro que se pronunció sobre este escándalo fue el ex arquero José Luis Chilavert, que arrobó a la artista vía Twitter y le dijo: "Tu no has ganado nada. PARAGUAY THE BEST".

@DojaCat tu No has ganado nada,PARAGUAY THE BEST❤️🌹🇵🇾💪 — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 25, 2022

¿Pero quién es Doja Cat? Esa es la pregunta que a muchos les surgió después de enterarse del conflicto de turno que protagoniza una de las mujeres más relevantes del rap angloparlante de la actualidad.

Nacida Amala Ratna Zandile Dlamini, Doja Cat se inició en la música hace 10 años y de la mano de la canción "So High" comenzó a abrirse camino. Lanzó su primer material en 2014 y su disco debut, Amala, en 2018.



Hoy, con 26 años, es una reconocida cantante, compositora y productora del ambiente. El año pasado su canción "Kiss Me More" junto a SZA, y su disco Planet Her, estuvieron entre los 10 temas y los 10 álbumes más escuchados de 2021 en el mundo, según Spotify.

Oscilando entre el rap y el pop, ha conseguido un estilo particular aunque no ha logrado desprenderse de las polémicas. En 2020, por ejemplo, la acusaron de racista por algunos versos de su tema "Dindu Nuffin", en el que cuestiona la reacción de los afrodescendientes ante la violencia policial.

Siendo ella misma una artista afrodescendiente, la discusión sostenida se pregunta si Doja Cat reniega de sus propias raíces.