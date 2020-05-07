Diez canciones para celebrar los 45 años de Enrique Iglesias que los festeja en cuarentena

PERSONAJES

El cantante que se encuentra confinado con su esposa Anna Kournikova y sus tres hijos, tiene pausada su gira con Ricky Martin y Sebastián Yatra

agencia efe

Confinado y en familia, con sus tres hijos y su mujer Anna Kournikova, Enrique Iglesias cumple hoy 45 años disfrutando de una buena etapa en lo personal, mientras su gira con Sebastián Yatra y Ricky Martin podría verse aplazada por el coronavirus.

El hijo menor de Julio Iglesias e Isabel Preysler celebra este cumpleaños de forma muy diferente a cómo lo hizo hace dos años, cuando un grupo de amigos entró en su casa con una tarta que acabo por los aires, haciendo de esta escena uno de los vídeos más virales de las redes.

Enrique Iglesias suma años en familia con su mujer, la extenista Anna Kournikova, sus gemelos Lucy y Nicholas, y Masha, su tercera hija nacida en enero. Y aunque este año no tenga celebraciones a lo grande, Enrique Iglesias deja claro que, durante estos días no falta el entretenimiento en su familia, publicando contenidos más a menudo de lo habitual y dejando ver cómo pasan estos días de confinamiento.

Tan solo hace unos días publicaba un vídeo jugando con sus gemelos, que pronto cumplirán dos años en el jardín de su casa en Miami (Estados Unidos), donde pasa estos días y donde, al igual que en España, las salidas están restringidas.

Enrique Iglesias comenzó su andadura en la música con poco menos de veinte años, dándose a conocer en las discográficas latinoamericanas empleando el apellido Martínez, para evitar ser juzgado por el apellido de su padre.

A mediados de los años noventa, consiguió su primer contrato discográfico de la mano de Fonovisa, partiendo a Canadá a grabar su primer disco, el comienzo de una larga y sonada carrera musical.

Desde que presentara en 1995 su álbum musical Enrique Iglesias, del que el sencillo "Si tú te vas" lograría el primer puesto de la lista Billboard Latino, han pasado, además de veinticinco años, una larga lista de "hits" de fama mundial. Producciones que han llevado al cantante a posicionarse como uno de los más reconocidos en el panorama de la música latina.

El autor de temas que se han convertido en éxitos mundiales como "Bailando", "I like It" o "Hero", han convertido al cantante y compositor en ganador de cinco Grammy Latinos, cuatro premios Billboard y un Premio Onda, entre otros muchos galardones en su carrera musical.

Su último proyecto musical es una gira conjunta con Ricky Martin y Sebastian Yatra por Canadá y el norte de Estados Unidos como tres de los embajadores de la música latina más conocidos del mundo, cada uno de ellos representando a una época diferente.

Un proyecto que Iglesias considera "histórico" ya que representará a la música latina en un recorrido por 21 puntos diferentes, empezando en septiembre en la localidad de Phoenix para finalizar en Atlanta, un proyecto por el momento "en el aire", a la espera de cómo evolucione la pandemia del coronavirus.

