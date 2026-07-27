Claudia Fernández reveló el mayor arrepentimiento de su vida: "Pido perdón"

Claudia Fernández pasó por Despegadas para promocionar su unipersonal Atrevidas, pero terminó dejando mucho más que detalles de la obra. En un extenso mano a mano, la actriz, modelo y comunicadora repasó su carrera en Uruguay y Argentina, habló de su presente, de la educación de su hijo, de la sororidad y el machismo, y se animó a hacer una confesión muy personal sobre una decisión de su pasado que hoy lamenta.

Definió Atrevidas como un "homenaje al poder femenino" y explicó que la obra, escrita por Alfredo Leirós, busca rendir tributo a mujeres que "patearon los techos y dijeron: 'Acá estamos'", como Frida Kahlo o Juana de Ibarbourou.

"El teatro lo hago porque me divierte y lo hago con amigos. Me encanta salir al interior, la gira es parte de ese folclore que tiene el hacer obras que uno escribe, sueña e imagina en un asado", comentó. Además, adelantó que a partir de setiembre incorporarán a una artista drag o trans al espectáculo. "El arte drag me encanta y no estamos acostumbrados a verlo en el teatro. Quiero mostrarlo y que esté en el escenario", explicó.

En otro tramo de la entrevista, las conductoras pusieron sobre la mesa la reciente polémica entre Sofía Romano y Juan Ramón Carrasco en un streaming de El Observador. Claudia fue tajante al referirse al rol de las mujeres frente a situaciones de machismo.

"Si te quedás callada, estás avalando una situación que está sucediendo al lado tuyo", afirmó. Luego hizo una crítica sobre el concepto de sororidad, que trascendió este episodio puntual: "Hay una vara que mide la sororidad. Hay sororidad depende con quién y para quién. Eso es real. Somos hipócritas y decimos que no es así".

También habló de la importancia de criar a su hijo Renzo como "un hombre amoroso y emocionalmente fuerte", convencida de que el ejemplo dentro del hogar resulta fundamental.

La charla tomó un tono más íntimo cuando le preguntaron qué le diría la Claudia de hoy a aquella joven de 17 años que viajó sola a Tailandia para perseguir su sueño. "Que nos salió bárbaro", respondió entre risas.

Luego reflexionó que, en ese momento, la juventud y la inconsciencia no le permitían dimensionar el desafío que tenía por delante. "Cuando estás en el camino te das cuenta de que no era tan fácil. Había que bancársela. Así y todo salió bien", expresó.

Claudia Fernández. Foto: Carla Baldiseri. Peinó: Utopía peluquería. Maquillaje: Dahiana Di Vito. Vestido: Gau

Fue entonces cuando llegó la confesión más inesperada. Consultada sobre si había algo de lo que se arrepintiera, Fernández reconoció que sí y que había muchas cosas que de tener la posibilidad, no volvería a hacerlas, aunque aclaró que todo eso lo incluyó en A rabiar: "Lean el libro", señaló.

"Como dice Mirtha, hay alguien del publico que tal vez no lo leyó, que vaya y lo compre", agregó entre risas.

Ante la insistencia de las conductoras para que diera un ejemplo, terminó revelándolo sin rodeos: "Cuando era joven, he tenido relaciones con personas que estaban en un compromiso. Hoy no volvería a hacerlo. De esas cosas sí me arrepiento y pido perdón también", confesó.

Cuando una de las entrevistadoras le señaló que las personas también son el resultado de sus errores, Claudia cerró el tema con una frase contundente: "La verdad es que me arrepiento. No volvería a hacerlo".