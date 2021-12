La cantante Emi Mernes dejó plantada a toda la prensa: así le contestó Luis Carballo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Emi Mernes es sin dudas una de las estrellas juveniles del año. Sus temas Como si no importara y Perreito salvaje fueron algunos de los hits que la consagraron en este 2021 y por eso era cuestión de tiempo para que se presentara en Uruguay, lo que finalmente ocurrió este fin de semana. Sin embargo, el paso de cantante argentina por territorio uruguayo no estuvo exento de polémica.

En el marco de la promoción de sus shows, Emi tenía previsto asistir a Algo Contigo (Canal 4), donde fue promocionada como la entrevista central. Lo cierto es que mientras estaba al aire, la producción recibió el aviso de que la cantante no llegaría a tiempo para presentarse en el canal.

Luis Alberto Carballo, conductor de Algo Contigo, se enteró al aire de que la cantante no concurriría al programa y no se la dejó pasar. "La última información que tenemos es que Emi Mernes estaba terminando de almorzar cerca de Montevideo Shopping. Calculamos que cinco, cinco y media llega acá. No sé si alguno de ustedes se quiere quedar, pero yo tengo que ir a buscar a Facu al jardín. Es una pena que no podamos esperarla, pero le mandamos un beso grande.", comentó notoriamente molesto.

Antes de pedir una tanda comercial, el conductor se dirigió directamente a la cantante y le dio un consejo en un tono irónico. "Cená temprano, mi amor, sino vas a llegar también tarde al recital", le dijo.

Emi Mernes también tenía prevista una nota con el diario El País y otra con FM Like que fueron canceladas minutos antes de la hora pautada.

La intérprete se presentó ese mismo viernes en Club Mandarine y Sala del Museo de Montevideo, y Café del Bosque en Colonia.