Cameron Díaz explicó (otra vez) por qué se alejó del cine: "Ahora me siento completa"

"Estoy semijubilada", había dicho Cameron Díaz en 2018, y confirmaba así una decisión ya tomada: se había alejado del cine después de muchos años de trabajo y, por lo pronto, con una proyección bastante definitiva.

Tras haber sido madre hace poco, la situación de la protagonista de Loco por Mary o La cosa más dulce volvió a hablar de este cambio en su vida. Entrevistada por el también actor Kevin Hart en su programa Hart to Heart, declaró: "Quería hacer mi vida más manejable para mí. Mi rutina diaria es aquello que puedo manejar y hacer por mí misma".

La rubia, dueña de una de las sonrisas más famosas de Hollywood, hizo 22 películas entre 1994 y 2004 y se consolidó como una de las caras favoritas de la comedia romántica. Ese trajín la obligó a dejar de lado a su familia, algo que quiso cambiar y por lo que resolvió ponerle un freno al trabajo.



“Ahora me siento completa”, le dijo a Hart. “Encontré a mi marido, comenzamos a formar una familia... Todas esas cosas para las que no he tenido tiempo antes. No solo no tener tiempo, sino el espacio para tomar decisiones. Las decisiones correctas para tener eso”.

Cameron Díaz se casó en 2015 con Benjamin Madden, con quien tiene una hija llamada Raddix, a la que aún no ha mostrado públicamente. Ahora pasa mucho tiempo en la cocina, tal como se puede ver en su cuenta de Instagram, y además tiene una marca de vinos que promociona constantemente. El proyecto ya tiene más de un año y va viento en popa.

Aunque asentada como empresaria, la actriz dijo que siempre ha amado la actuación y que siente que podría hacerlo siempre, más allá de que haya elegido otro camino. El año pasado, de hecho, declaró al sitio Goop: "Nunca voy a decir nunca sobre nada en la vida. ¿Volveré a hacer una película? No quiero hacerlo, pero ¿lo haré? No lo sé".



El último film que protagonizó Díaz fue Annie, de 2014, una comedia musical producida por Jay Z y Will Smith. Ese mismo año también se lanzaron ¡Mujeres al ataque! y Nuestro video prohibido.