Britney Spears revela crudos detalles de su tutela: "Me hicieron sentir que no era nada"

"Me hicieron sentir que no era nada, y yo lo aceptaba", dijo Britney Spears al hablar de los 13 años en que estuvo bajo la tutela de su padre en un mensaje audio difundido este domingo.

Un juez de Los Ángeles anuló en noviembre de 2021 la tutela decidida en 2008, que estuvo a cargo sobre todo de su padre Jamie Spears. La cantante, de 40 años, ya se había referido brevemente después del fin de la tutela, a la que calificó de "abusiva" y que le impidió, entre otras cosas, cumplir su deseo de tener más hijos porque le impidieron quitarse un diu anticonceptivo.

El mensaje de audio fue originalmente tuiteado por Spears sin comentarios, pero luego el enlace fue borrado. Sin embargo, los 22 minutos de descargo siguen disponibles en internet.

"Esta mañana al despertarme me di cuenta de que hay muchas cosas que pasan por mi cabeza y que no he compartido con nadie", dice Spears en la cruda y emotiva grabación.

A continuación, detalla la tutela, haciéndose eco de lo que declaró ante un tribunal de California en una audiencia explosiva el año pasado.



La cantante describe que la obligaban a trabajar y a hacer giras, y que le prohibían ver a sus amigos o a conducir su propio coche. Dice que su teléfono estaba intervenido y que se sentía insegura al pedir ayuda.

"Me hicieron sentir que no era nada, y yo lo aceptaba", dice Spears, describiendo cómo se avergonzaban de su gordura. "Fue desmoralizante", agrega. "Mientras todo esto sucedía, mi madre era testigo de esto, mi hermano, mis amigos... todos lo aceptaban".

Spears saltó a la fama en su adolescencia con éxitos como "Baby One More Time", y se convirtió en en una de las estrellas del pop más importantes del mundo. Pero en 2007 sufrió una crisis nerviosa que tuvo mucha repercusión, tras la cual la justicia decidió ponerla bajo tutela de su padre.

Desde que recuperó su libertad, Spears se casó con su novio Sam Asghari. También anunció un embarazo, que perdió poco después.



El viernes pasado, la estrella lanzó su primera canción en seis años, un dúo con Elton John llamado "Hold Me Closer", una versión bailable de la balada de John "Tiny Dancer".