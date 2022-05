La carrera que se puso a estudiar Karina Vignola tras su dura experiencia personal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Karina Vignola compartió con sus seguidores una buena noticia: volvió a estudiar. La comunicadora inició la carrera counseling, una disciplina pariente de la psicología y que forma profesionales con el objetivo de asistir a personas con crisis personales o conflictos vinculares.

Vignola grabó un video conde comparte la novedad y asegura: "En mi vida imaginé que iba a volver a estudiar. Terminé el bachillerato y dije nunca más. Con mi dislexia gigante y lo que me cuesta leer concentrarme y demás, no la pasé nada bien en el liceo y dije: nunca más".

"Sin embargo, como una va evolucionando, me dije: ¿por qué no? Esta carrera, con todo lo que me pasó en lo personal, fue lo que me animó", agregó en referencia a la depresión e intento de autoeliminación que padeció la conductora.

De hecho, una vez que dio testimonio, Vignola recibe habituales pedido de ayuda por sus redes sociales. "Con todo lo que me pasó y lo hice público, me piden mucha ayuda. Siento que puedo desde mi testimonio pero no es suficiente. QUiero ir por más. a las personas que me lo pidan, ayudarlas con otras herramientas, más allá de la experiencia personal", dijo.

El counseling implica una formación de tres años. "Está vinculada a la psicología. Se atiende al paciente desde un lado humanista, cercano, de persona a persona, sin juzgar", añade Vignola en el video.