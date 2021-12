Karina Vignola se quebró al hablar sobre su intento de suicidio y envió fuerte mensaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viernes, Karina Vignola fue una de las invitadas a una nueva entrega de PH Uruguay (Canal 4). La comunicadora estuvo acompañada de su colega Andy Vila, la rapera Eli Almic, el cantante Miguel Ángel Cufos y el escritor y músico Roy Berocay.

Ante la conducción de Gonzalo Cammarota, los cinco famosos se fueron prestando a las distintas dinámicas del formato y hablaron sobre aspectos más o menos íntimos de su vida. La noche incluyó anécdotas divertidas pero también momentos de profunda emoción.

Uno de ellos estuvo a cargo de Karina Vignola, que se quebró al hablar de la salud mental. La conductora de Espacio ciencia TV de Canal 5 sufrió una fuerte depresión en 2019 y tuvo que estar internada en terapia intensiva, consecuencia de un intento de suicidio.



En PH, la ex Canal 10 se abrió para contar cómo vivió el peor momento de su vida, e hizo un crudo relato, entre lágrimas. "Tomé la decisión de irme para siempre porque no le encontraba sentido a la vida. Por suerte me encontró Gaspar (Valverde) a tiempo y ahí me revivieron un par de veces y salí. Por suerte me salvaron la vida en CTI y me pude despertar, ver a Gaspar que estaba hecho pelota y salir a la vida más fuerte que nunca, con ganas de vivir", contó Vignola.

El difícil momento de Karina Vignola



🗣️ ‘’Se puede y hay que buscar ayuda’’, dijo



Su historia y mensaje aquí ⬇ #PHUruguay pic.twitter.com/0xd2sDSbu5 — PH Uruguay (@PodemosHablar_4) December 4, 2021

"Los que estamos enfermos necesitamos pedir ayuda y como es una enfermedad tabú que si la contás a veces te discriminan, yo salí de ahí y todo el mundo me preguntaba y yo mentí sobre lo que había hecho. No quería contar que no había querido vivir mas", siguió. "Y yo hoy estoy embanderada con esto porque lamentablemnte la tasa de suicidio es altísima, es una gran pandemia que tiende a crecer".



En ese sentido, Vignola opinó que sin querer visibilizó un tema complejo, cuando por primera vez habló de su depresión en Algo contigo, y dijo que a partir de ahí le "llovieron mensajes" con pedidos de ayuda. "Hoy estoy recontra metida en el tema y el mensaje es que hay que pedir ayuda, hay que estar atentos; tenemos que aprender a identificar una depresión".