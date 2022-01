El actor Jason Momoa vuelve al bando de los solteros después de 16 años junto a Lisa Bonet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Siempre tuvieron un bajo perfil pese a sus conocidas carreras tanto en el cine como en la televisión. Por eso sorprendió cuando Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron en sus redes sociales que se separarían después de 16 años juntos.

"Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación... Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción: estamos sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo", comienza diciendo el texto que los actores compartieron en sus redes. "Entonces, compartimos nuestras noticias familiares: nos estamos separando como matrimonio".

Como sabían que esta noticia armaría revuelo en medios y redes, los actores explicaron: "Compartimos esto no porque pensemos que es de interés periodístico, sino para que, a medida que avanzamos en nuestras vidas, podamos hacerlo con dignidad y honestidad".

"El amor entre nosotros continúa evolucionando en las formas en que desea ser conocido y vivido", sigue el comunicado que agrega: "Nos liberamos uno al otro para ser quienes estamos aprendiendo a ser... Nuestra devoción inquebrantable a esta vida sagrada y a nuestros hijos. Queremos enseñarle a nuestros hijos lo que es posible. Que el amor prevalezca".

La relación entre Momoa y Bonet (expareja del cantante Lenny Kravitz y madre de la actriz Zoe Kravitz) comenzó en 2005 cuando los presentaron amigos en común. El actor se lo contó al Huffington Post en 2016: "Simplemente sucedió en una noche afortunada y nos conocimos y pensé que se había ido y luego la invité a un restaurante... Fui un tonto. Terminó gustándome".

Jason Momoa y Lisa Bonet. Foto: Archivo

El actor que dio vida a Khal Drogo en la serie Game of Thrones y es parte del universo de los superhéroes de DC ya que interpreta a Aquaman en el cine, dijo en otra entrevista que Bonet era "literalmente un crush adolescente cuando la miraba en The Cosby Show". "Tenía miedo de quedar como un raro o alguien que la perseguía, pero la realidad es que siempre quise conocerla porque ella siempre fue una reina", explicó y agregó: "Si alguien te dice que algo es imposible, tan solo mencionen lo que me pasó a mí, me casé con Lisa Bonet, cualquier cosa es posible".

Dos años después de conocerse, Bonet y Momoa tuvieron a su primera hija, Lola. Su segundo hijo, Nakoa-Wolf, nació en 2008.

Desde que nació Lola, se especuló que la pareja había pasado por el altar en secreto. Ellos no lo negaron ni lo afirmaron, pero Momoa siempre habló de Bonet como si estuviesen casados. "Mi esposa es una mujer muy bonita. Ella es hermosa y la amo... Mi esposa es Lisa Bonet. Soy un hombre muy afortunado", dijo en una entrevista en 2013. Sin embargo, la pareja formalizó su relación recién en 2017.