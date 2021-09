"La Academia": ¿por qué renunció Flor Vigna al programa de Marcelo Tinelli?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo comenzó en la tarde del lunes, cuando surgieron los primeros rumores, que luego se confirmaron en la pista de Showmatch. Debido al accidente que sufrió Facu Mazzei en la pista de La Academia, su compañera Flor Vigna y la coach del equipo, Georgina Tirotta, coincidieron en que debían renunciar al show, y así lo explicaron.

Anoche, cuando empezó Showmatch, Marcelo Tinelli pidió un aplauso para el trío de artistas, y expresó: "El viernes, lamentablemente, han tenido un episodio bastante duro. Facu se sacó el hombro de lugar".

En ese momento, el bailarín explicó: "No me lo esperaba, es un truco muy tonto que hago hace años. La tenía a Flor sobre mis manos y, cuando la paso por la espalda, me fui un microsegundo y sentí un dolor que nunca en mi vida había sentido. Fue tremendo, algo horrible. Estoy bastante sensible porque es laburo, es mi herramienta de trabajo. Con Georgina y Flor somos una familia, transitamos cosas muy fuertes a nivel personal. Estamos acá con la camiseta puesta".

Facundo Mazzei. Foto: Captura de Instagram.

Frente a esas palabras, Tinelli le respondió: "Te garantizo el trabajo de acá a fin de año. Es fundamental que te sientas cómodo, y ojalá que recuperándote, puedas volver a bailar en la pista este año".

Más adelante, fue Vigna quien habló sobre la decisión de renunciar y contó cómo la elaboró el equipo: "Por suerte, fue unánime. Cada uno de los integrantes es irreemplazable, pero Facu reúne esa magia. Marcelo, gracias por entenderlo, por tener corazón y saber que necesitamos esto hoy día".

Flor Vigna

El conductor aprovechó esa instancia para explicar que le ofrecieron al equipo buscar un reemplazo para Mazzei, durante los ritmos que fueran necesarios, pero ellos prefirieron dar un paso al costado.



Sobre eso, el bailarín contó: "Nos dieron todas las posibilidades. Mi vieja me enseñó que nunca se bajan los brazos, hoy se me bajó un brazo, pero voy a volver a subirlo por ella y para ella. Esta fue una gran señal para ubicar la cabeza en otro lado. Yo agradezco profundamente a la producción, a Hernán, a Pampita y a Ángel. Nos dieron un amor muy lindo este año. Este es el fin por el momento, hay que cuidarse".

En el último tramo de la charla, Tinelli le dijo que lo esperaban con los brazos abiertos y que, si no bailaba, incluso podía ser jurado invitado. Por su parte, Vigna le agradeció a la producción y, muy especialmente, a sus seguidores, quienes —desde el primer día— la apoyaron para formar parte del programa.

De esa manera, y luego de una exitosa presencia en varias ediciones de ShowMatch, Flor Vigna se retira del ciclo que ganó en varias oportunidades, y que le valió una gran popularidad. Por el desempeño que venían teniendo con Mazzei, estaban perfilados para pelear el título otra vez.