Una jornada llena de actividades gratuitas en el Antel Arena en el medio de las vacaciones
"Arena Abierta" reúne desde las 11 de la mañana, habrá propuestas culturales para toda la familia, experiencias gastronómicas y talleres de cocina en vivo, Feria de emprendedores y️ Espacios de educación ambiental.
En lo que se define como “una jornada de convivencia” que es “abierta, gratuita y pensada para toda la comunidad”, Antel Arena organiza hoy su Arena Abierta.
Desde las once de la mañana allí, se anuncia, habrá música en vivo, actividades deportivas y recreativas, Propuestas culturales para toda la familia, experiencias gastronómicas y talleres de cocina en vivo, Feria de emprendedores y️ Espacios de educación ambiental.
La grilla musical se concentrará en los más chicos. A las 11.30 se presenta Rockolis; a las 14.00, la Banda de músicos de la Dirección Nacional de Educación Policial y a las 15.00, la Roda de Samba Favela.
Desde las 11.15 habrá un Bus Turístico con un trayecto que irá del Antel Arena a la Plaza Luis Batlle Berres en el cruce de Bulevar Artigas, José Pedro Varela y Luis Alberto de Herrera. El viaje sale cada 30 minutos hasta las 11.45.
Además de las actividades deportivas —que incluyen talleres y exhibiciones de basketball, boxeo, fútbol y softball—, estará Ludocirkca con La Galponera (a las 11.00), Mini Riders (a las 11.30), Taller de Alta Cocina + Cocina Uruguay y entra las 11 y las 16 habrá juegos inflables.
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