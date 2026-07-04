Una jornada llena de actividades gratuitas en el Antel Arena en el medio de las vacaciones

En lo que se define como “una jornada de convivencia” que es “abierta, gratuita y pensada para toda la comunidad”, Antel Arena organiza hoy su Arena Abierta.

Desde las once de la mañana allí, se anuncia, habrá música en vivo, actividades deportivas y recreativas, Propuestas culturales para toda la familia, experiencias gastronómicas y talleres de cocina en vivo, Feria de emprendedores y️ Espacios de educación ambiental.

La grilla musical se concentrará en los más chicos. A las 11.30 se presenta Rockolis; a las 14.00, la Banda de músicos de la Dirección Nacional de Educación Policial y a las 15.00, la Roda de Samba Favela.

Desde las 11.15 habrá un Bus Turístico con un trayecto que irá del Antel Arena a la Plaza Luis Batlle Berres en el cruce de Bulevar Artigas, José Pedro Varela y Luis Alberto de Herrera. El viaje sale cada 30 minutos hasta las 11.45.

Además de las actividades deportivas —que incluyen talleres y exhibiciones de basketball, boxeo, fútbol y softball—, estará Ludocirkca con La Galponera (a las 11.00), Mini Riders (a las 11.30), Taller de Alta Cocina + Cocina Uruguay y entra las 11 y las 16 habrá juegos inflables.

