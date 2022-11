"Tití me preguntó", de Bad Bunny, es la mejor canción de 2022 según la revista Time

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se acerca diciembre y llegan los balances de año. Y, como ya es costumbre desde 2018, el nombre de Bad Bunny tiene presencia obligatorio en las listas musicales. Así lo confirmó la revista estadounidense Time, que nombró a "Tití me preguntó", uno de los sencillos más exitosos de Un verano sin ti, como la mejor canción de 2022.

El tema, producido por MAG y La Paciencia, acumula 854 millones de reproducciones en Spotify y es uno de los experimentos más llamativos de la música urbana de este año. Lo que inicia con un sample de la bachata "No Te Puedo Olvidar" (1999), del dominicano Anthony Santos, se transforma en un seductor dembow que fusiona trap latino y música electrónica.

"Titi Me Preguntó” es una joya", anunció la revista Time." Bad Bunny ejerce su maleable y magnífica voz en todas sus formas a través de hábiles versos rápidos y cantos fangosos; incluso logra que sus jadeos suenen sexys. La estética de la canción por sí sola la empujó hacia la dominación cultural completa: llegó al top 10 en 13 países".

"Pero como todas las grandes canciones, Tití Me Pregunto' es mucho más que su pura brillantez sonora", agrega el artículo. "Si bien los primeros dos versos muestran a Bad Bunny interpretando al playboy chovinista y despreocupado, finalmente confiesa que todo es un escudo para su fragilidad emocional. 'Me gustaría enamorarme pero no puedo… Ni siquiera confío en mí mismo', canta desanimado. 'Ya no quiero ser así'. Es tan solo otro día en la oficina para la estrella pop más grande del mundo".

A su vez, la emblemática revista declaró a Un verano sin ti como el mejor álbum de 2022. "Ningún otro disco tuvo tanto atractivo universal (y, seamos honestos, adoración) este año como Un Verano Sin Ti, el glorioso cuarto álbum de estudio en solitario de Bad Bunny", anuncia la revista.

"Es un álbum sobre el desamor, sí, pero también una verdadera carta de amor a su tierra natal de Puerto Rico y un tributo sonoro a la diáspora caribeña. Impulsado por los estilos musicales de el Caribe, que van desde el reggaetón y el dembow hasta el merengue y la cumbia, y reforzado por elementos de dance hall y techno, Benito (Martínez Ocasio, su verdadero nombre) arraiga firmemente el álbum en lo profundamente personal, extrayendo las experiencias universales del amor, la pérdida y la placer supremo de estar vivo, para un proyecto excepcional que desafía el género, es intergeneracional e innovador".

"Bad Bunny, que nunca rehúye ponerse político, también usa el proyecto para criticar temas candentes: desde la privatización del poder en Puerto Rico hasta cómo la actual crisis de gentrificación en la isla es parte de una larga y problemática historia de colonización. Escuchar Un verano sin ti, conmoverlo y ser conmovido por él, es un acto de desafío, celebración y amor radical", concluye la revista.