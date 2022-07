Tiago PZK: la música comercial y el éxito según una nueva estrella que rompe límites

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una industria marcada por números, reproducciones y logros concretos, el argentino Tiago PZK es parte de la cúpula. Tiene 20 años, 16 millones de oyentes mensuales que lo convierten en el 280° artista más escuchado de Spotify en el mundo, una película (Cato), y varios temas en tendencia en YouTube gracias a Portales, un esperado disco debut que el jueves vio la luz.

Nacido en Monte Grande y formado en el freestyle y las competencias raperas en las plazas, Tiago Uriel Pacheco se lanzó al estudio en 2019 con “Sola”, un retrato de las escenas de violencia que protagonizó su madre y con las que convivió de niño.

De ahí en más, éxitos como “Además de mí”, “Entre nosotros” o “Salimo’ de noche” lo confirmaron como uno de los grandes talentos de la movida urbana actual. Sobresale, en una prolífica generación artística del país vecino, con una voz cantada con la que explora el mundo del R&B y entrega hits para romper pistas.

Pero Tiago no quiere limitaciones, no quiere exitismos, y mucho menos quiere caer en la bolsa reduccionista de la “música comercial”. “Porque hoy la gente piensa que hacés un reggaetón y hacés música comercial, y vos podés no ponerte límites, no ponerte títulos. Podés hacer lo que quieras”, dice en charla con El País.

Tiago PZK transitó por las arenas movedizas del encasillamiento y de ahí, de hecho, nació Portales, el disco debut que llegó el último jueves a plataformas y en el que combina trap, pop, toques de rock, modernidad y hasta un dejo ochentero.

“La temática nace de una inseguridad mía. Cuando empecé salí con ‘Sola’, que era una balada; después hice ‘Además de mí’ o ‘Cerca de ti’, que eran más movidos pero eran tristes, tenían una letra... Y no me animaba a hacer un reggaetón, no me entraba en la cabeza, porque la gente ya me había escuchado en otra cosa y medio que te condiciona un poco el público”, confiesa. “Y no, yo me abrí. Me abrí, y a partir de eso cree Portales, para romper con esas limitaciones, y también para motivar a muchos artistas a que lo hagan. Muchos aristas se terminan aburriendo de su propia música, y yo no quiero que me pase eso”.

Esa búsqueda es la que presentará el 2 de agosto en el Antel Arena, en un show “para el oído de la gente” que, además, funcionará de festejo de cumpleaños de Tiago PZK. Quedan entradas en Tickantel y el cantante avisa esto: “Siento que vamos a llorar, vamos a reír y vamos a bailar”.

—Venís del freestyle, del rap en la plaza, te pasaste luego al estudio, y hoy muchos colegas, compañeros tuyos de generación, suelen hablar de vos como el mejor de los cantantes. ¿Cuándo encontraste esa voz que se posiciona como referencia?



—(Se ríe) Yo tengo canciones de hace dos años donde no clavaba una nota, no podía entonar. Pero soy una persona que cuando se le mete algo en la cabeza, está todo el tiempo pensando en eso, practicando. Y a partir de que quería pasar al próximo nivel, canté y canté. Nunca fui a una clase de canto: ponía un tema en YouTube, lo ralentizaba y cantaba las notas que me parecían muy difíciles, y la práctica me llevó a encontrarme con mi voz. Todo artista lo primero que tiene que hacer es eso: encontrar una identidad, un distintivo, porque cada uno tiene algo único. Igual me queda un montón por mejorar, pero creo que ya encontré la identidad de mi voz, y la gente ya me reconoce.

Tiago PZK. Foto: Difusión

—Llevo esa identidad al colectivo, porque has hablado de la internacionalización de tu música y de que se reconozca que lo que se hace en Argentina en este momento no se parece a lo de otros países. ¿Qué sentís que caracteriza a este movimiento que están construyendo?



—Empieza todo por adentro, por los artistas, y acá nos llevamos muy bien entre todos. A partir de la pandemia pasaron muchos sucesos. Nosotros nos mudamos a una casa y todos los días iban artistas, y cada uno compartía su arte. Un día iba el Trueno, al otro día iba Wos, después caía María (Becerra), entonces nos mostrábamos las canciones y siento que nos retroalimentamos para mejorar y subir el nivel musical, que al fin y al cabo es lo principal, porque todo nace de la música. Es la raíz del árbol. Eso nos ayudó a nivelar un montón, y a partir de eso supimos adaptarnos a lo que estaba pasando en Centroamérica. Se nos dio la chance también, porque al estar en el Cono Sur parece casi que estamos en otro continente, ni se nos toma en cuenta; tenemos que ganarnos el lugar y saber entrar en el mercado. Pero lo logramos —queda mucho—, y es una motivación para países vecinos, y está bueno. Siempre nos costó un poco más meternos en esa ola en América del Sur, y hoy estoy superagradecido de formar parte de esta camada de artistas que están rompiendo con esas barreras. Hacer un tema con Ozuna o Myke Towers y que los artistas de afuera me estén tirando buena onda, para mí es una bendición.

—Antes hablábamos de lo comercial, y en relación a esta reflexión, en este momento de tu vida, ¿cuál es tu éxito?



—Ver a mi familia feliz, ese es mi éxito más grande. Ver a mi vieja tranquila, a mi hermana bien, a mis abuelos bien. Ahora es mucho mejor porque antes no teníamos un peso partido al medio, y si ya éramos felices sin nada, ahora con la tranquilidad de que mi vieja no tiene que salir más a romperse el lomo para llevarle un plato de comida a mi hermana, de que mis abuelos tampoco tienen que laburar más, que ya están grandes, a mí me reconforta un montón. Obviamente que no todo es la plata, pero sí que soluciona un montón de problemáticas que bajonean. Verlos felices a ellos, verlos orgullosos, ese es mi mayor éxito. Que me vayan a ver a un show, que me vean tocando en un Lollapalooza adelante de 70 mil personas, eso para mí es una locura. Un sueño hecho realidad que sobrepasó totalmente los sueños que podría haber llegado a tener en algún momento.