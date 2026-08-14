"Sábados en Ciudad Vieja": 10 actividades gratuitas para hacer en Montevideo que incluyen cine, música y arte

Luego de cuatro ediciones, Sábados en Ciudad Vieja se consolidó como un nuevo clásico para el fin de semana. El tercer sábado de cada mes, los montevideanos tiene la oportunidad de redescubrir uno de los barrios más emblemáticos de la capital.

Allí, las calles, plazas, museos, comercios y espacios culturales de la zona se convierten en escenario de una programación que combina patrimonio, arte, música y propuestas para todas las edades.

La iniciativa comenzó en abril y, desde entonces, cada edición convocó a aproximadamente 20 mil personas. La respuesta del público, sumada a la participación de más de 40 comercios y 15 museos, llevó a extender la propuesta hasta fin de año.

Así, este sábado la Ciudad Vieja volverá a recibir a vecinos y visitantes con más de 60 actividades gratuitas distribuidas por distintos puntos del barrio. Habrá música en vivo, recorridos por espacios y edificios patrimoniales, exhibiciones de arte, propuestas gastronómicas y distintas actividades pensadas para recorrer la zona desde nuevas perspectivas.

La iniciativa es organizada por la Intendencia de Montevideo y el Municipio B, en colaboración con varios locales de la zona.

A continuación, El País seleccionó 10 propuestas gratuitas para disfrutar este sábado y redescubrir el corazón de la capital uruguaya.

Cine e historia

Dos propuestas para aquellos que quieran vivir el séptimo arte desde distintas perspectivas. Por un lado, la Embajada de México proyectará el documental Breaking la vida en el espacio cultural con entrada libre de 15.00 a 17.00. Por otro, el Museo Histórico Nacional exhibirá ¡Clic! Historias de la fotografía y el cine, con cámaras, proyectores y objetos históricos y con experiencias interactivas disponibles de 13.30 a 16.30.

Calentando las lonjas

Al igual que en ediciones pasadas, el candombe será uno de los protagonistas. A las 13.00, desfilará la mini comparsa Pequeño Río en el Mercado del Puerto. También habrá un desfile de gramilla y tambores en Casona Mauá a partir de las 12.00.

Conocer caminando

Quienes quieran pasear por Ciudad Vieja con el fin de conocer más sobre sus orígenes podrán ser parte de La Ruta Ecléctica a las 14.00, un recorrido guiado gratuito por espacios patrimoniales como el Teatro Solís, el Club Uruguay, el Palacio Taranco y el Museo de Arte Precolombino e Indígena. No necesita inscripción. También habrá un caminatour llamado Tras los rastros de la muralla, desde las 10.00 y con salida en Reconquista e Ituzaingó.

Roda de samba

Montevideo Indoor Coffee Shop, en Pérez Castellano 1545, albergará una vez más a la Roda de Samba, en la que el público rodea a los músicos mientras tocan. Es una oportunidad para hacer una pausa, escuchar clásicos brasileños y sumarse al clima festivo. De 11.00 a 17.00.

Foto: Leonardo Maine.

Música en vivo

El escenario central en Plaza Matriz contará con bandas en vivo y DJs de 12.00 a 16.00. A su vez, en la Cripta Señor de la Paciencia habrá un concierto de música clásica con piano, voz y cello a las 15.00.

Origen del prócer

Ubicada en la esquina de Colón y Cerrito y reabierta al público en junio de este año, la Casa Natal de Artigas estará disponible para recibir visitas de 10.00 a 16.00. A las 11.00, el Centro Artiguista Oriental y Regional (CAOR) presentará El partido del Rosario en la encrucijada revolucionaria, el libro del profesor Daniel López, a las 11.00.

Tablao flamenco

Alto Taller (Piedras 292 esquina Colón) volverá a abrir sus puertas a las 13.00 con una nueva edición de Tablao Flamenco y la Sevillana Masiva. Esta última se caracteriza por realizarse en la calle y tornarse rápidamente en una fiesta en la que coinciden el baile y el encuentro con otros.

A dos ruedas

El centro cultural Rodala, en Sarandí 263, estará disponible de 11.00 a 17.00 para que se realicen deportes y actividades como biciparking, bike polo, minirodadas y slalom freestyle. Además, habrá feria de piezas y tocará la DJ Helen Acci.

Foto: Leonardo Maine.

Para experimentar

En Pérez Castellano 1514, de 11.00 a 17.00, habrá una jornada de serigrafía en vivo, abierta a todo público en la que se podrá probar la técnica y hacer afiches.

Torres Garcia

El Museo Torres García llevará a cabo varias actividades durante el día. A las 11.00, Marianela Ferreyra presentará su exposición Monstruología: fórmulas de interferencia para la creación consciente. Luego, a las 14.00, se presentará en vivo el Coro Sonatinas.