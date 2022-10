Postergan show de Rombai en el Antel Arena: la nueva fecha y qué pasa con las entradas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El reencuentro de Fer Vázquez con el público uruguayo deberá esperar un poco más. Tras cinco años sin actuar en vivo en el país, Rombai iba a presentarse este viernes en el Antel Arena, pero en los últimos días el show fue reprogramado.

Por "complicaciones en la logística relacionados con la gira y los conciertos previstos para este año", según se informó en un comunicado, el recital del 28 de octubre se pasó para el 22 de diciembre, en el mismo lugar.

Todas las entradas adquiridas conservan validez para la siguiente fecha, en principio sin necesidad de hacer algún trámite.

En caso de no poder asistir a la nueva fecha, se puede solicitar el reembolso de dinero hasta este viernes inclusive. Pasado este plazo no se realizarán devoluciones, se aclara desde la producción local.

Quienes quieran la devolución del importe y hayan comprado con tarjeta, ya sea de débito o crédito y de manera presencial o vía web, deberán ingresar al sitio de Tickantel y completar el formulario de contacto.

Quienes lo hayan hecho con efectivo en locales de Abitab o Redpagos, deberán concurrir a un local de Redpagos y presentar la entrada en buen estado. Las devoluciones no incluyen el costo de servicio.

En tanto, la venta de entradas continúa en Tickantel. Hay varios sectores agotados, y quedan lugares con precios que van de 700 a 1.950 pesos.

"El show es algo que vengo laburando desde hace tiempo pero específicamente para el Antel Arena, hace dos meses que estamos trabajando", dijo Vázquez hace un mes, en charla con Sábado Show. "En la selección de canciones vamos a hacer todos los hits de Rombai y canciones nuevas, algunas reversionadas en otros estilos. Lo que quiero es sorprender a la gente y que se vaya diciendo: 'Wow, no me lo esperaba'. Eso es lo que me gustaría, ahora hay que ver si sale".