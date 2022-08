Polémica por La Trampa: cruce en redes entre Garo Arakelian y Alejandro Spuntone

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los músicos Garo Arakelian y Alejandro Spuntone, integrantes de la banda de rock La Trampa, se cruzaron en las redes sociales.

Todo comenzó con una entrevista que le realizó el periodista Ignacio Martínez al músico Garo Arakelian, publicada en La Diaria por motivo de los 20 años del disco Caída libre y su reciente lanzamiento en vinilo.

En una parte de la entrevista se le pregunta a Arakelian, guitarrista y compositor de La Trampa el motivo por el cual regresaron a los escenarios en 2017 con shows en el Teatro de Verano y la abrupta separación al año siguiente. Arakelian respondió: "El recuerdo que tengo de Caída libre es trabajar por La Trampa. Creo que en el último período no estábamos trabajando todos para lo mismo. Yo, sin ninguna duda, estaba trabajando para La Trampa. Cuando tenés un proyecto no lo podés vaciar de alma, porque lo tocás y se desarma. Ya no era el mismo espíritu de hace 20 años, que recuerdo con tanta alegría".

La respuesta de Spuntone

Con una imagen de ese fragmento de la entrevista, Spuntone escribió una réplica que publicó en su cuenta de Instagram.

"Voy a hacer un comentario porque si bien no me menciona, estoy implicado", comenzó Spuntone. "En mi caso en la última etapa, trabajé para La Trampa como siempre lo hice, poniendo horas, energía, dejando en segundo plano otros proyectos como Erdn o Spuntone Mendaro, no faltando a ningún ensayo sin justificación, yendo a las notas que se habían pactado sin clavar a mis compañeros, yendo a las reuniones de diseño del DVD aportando y escuchando, jamás poniendo un palo en la rueda, tarareando los temas nuevos hasta llegar a la grabación sin romperle las pelotas al compositor, respetando sus tiempos, siendo respetuoso con todas y cada una de las personas con las que trabajé y hasta la vuelta de la banda, jamás colgándome de ser el cantante. Tocamos con Guzmán y Erdn no más de una o dos canciones sencillamente porque respeto y tengo orgullo de haber cantado esas hermosas canciones cosa que mantengo hasta hoy", agregó.

Para finalizar, Spuntone agregó: "Capaz que lo que si pasó, es que en mi caso, no me fume más la toma de decisiones sin consultar, la soberbia y la figuración, sencillamente porque estoy por cumplir 50 años y me chupa un huevo una foto, un video, una nota, etc. Yo sé quien soy y las cosas que hice en los primeros 17 años y en el último.

Lo pongo por acá porque no me toco hacer notas por lo salida del vinilo.

El alma se vacía si, pero cada uno sabe que burlete tenía despegado.

Ah, compren el vinilo que está hermoso", finalizó Spuntone su descargo.

La réplica de Arakelián

También a través de su cuenta en Instagram, Arakelián le respondió a su compañero con un extenso mensaje que acompaña una fotografía de uno de los shows de La Trampa en el Teatro de Verano.

"La semana pasada Ignacio Martínez me hizo una entrevista para La Diaria con motivo de la reedición del disco Caída Libre de La Trampa en vinilo, a exactamente veinte años de su edición original.

Parece ser que la entrevista le hizo saltar alguna que otra válvula de presión a un ex compañero de banda, que reaccionó desparramando adjetivos y conceptos en redes, con una evidente mitomanía y con una falsa humildad que también raya lo patológico" comenzó Arakelián.

"Con respecto a mis palabras 'creo que en el último período no estábamos trabajando todos para lo mismo' (la nota completa está en la bio), claramente fue así, y es por vergüenza ajena que por el momento no detallo razones.



Existen decenas de formas de boicotear un proyecto colectivo en aras del provecho propio, así no faltes a ningún ensayo y así seas el empleado del mes por tu corrección y formalidad", continuó el músico.

"Cumplir con los compromisos y ser respetuoso con tus compañeros es lo mínimo que podés hacer en una banda cuando tenés cero creatividad y nulo aporte en todos los aspectos letrísticos y musicales. Como que no da para sacarse cartel, menos aún si sos el cantante.



Hoy es un día seco y soleado ideal para burletear ventanas antes de que vuelva el viento frío.

Me gusta estar en casa con mi familia y mis amigos, disfrutando del presente que construí, sin mucha necesidad de likes.

Y cada tanto me gusta descorchar una botella a solas y brindar por los buenos tiempos pasados y por mis ex compañeros", finalizó el artista.

El mensaje concluye con una frase de "La canción del cantor" de Alfredo Zitarrosa: "Con cada canto nuevo/ siente el que canta/ que le sube la vida por la garganta/ Los cantores que cantan cosas prestadas/ son como los gorriones, van en bandadas/ Mejor cantar poquito, como el hornero, y levantar el nido frente al pampero."