Miss Bolivia, Pedro Dalton, Paul Higgs y más de 30 artistas se unen en la segunda edición del Festival Cretino

El bar y espacio cultural La Cretina (Soriano 1236) anunció la segunda edición del Festival Cretino, un evento que reunirá música en vivo, teatro, fotografía e intervenciones artísticas desde el jueves 10 de setiembre hasta el domingo 27.

La grilla está compuesta por más de 30 artistas, entre ellos una presentación de la cantante argentina Miss Bolivia y una exposición de dibujos de Pedro Dalton. La inauguración incluirá un show de Paul Higgs, que presentará su álbum más reciente La perla perdida.

Los artistas locales Arquero, Franny Glass, Kira 1312, La Tabaré y Leo Masliah son solo algunos de los que participarán.

Las entradas para los espectáculos de sala se encuentran a la venta a través de RedTickets a 600 pesos.

La primera edición convocó al público durante 14 jornadas. Esta vez, en el marco del octavo aniversario de La Cretina, el festival se extendió a 18 días.

Al frente del proyecto se encuentran sus fundadores y directores, Federico Guerra (dramaturgo, actor y director) y Fernando Amaral (director y actor), quienes también participan como artistas en distintos espectáculos de la programación. El equipo de producción y curaduría se completa con el músico uruguayo Flavio Galmarini y el actor y comunicador Federico Lindner.

"Con enorme alegría compartimos la programación de la segunda edición del Festival Cretino. Es una propuesta que sigue creciendo junto a La Cretina y que busca reunir artistas de distintas disciplinas para seguir construyendo un espacio de encuentro con el público", expresaron desde La Cretina.