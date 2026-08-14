Micaela Mendizábal y Mariana Lucía se reúnen en Sala Camacuá: de alumna y profesora a compartir escenario

Hace más de 15 años, Micaela Mendizábal era alumna de canto de Mariana Lucía. Mañana volverán a encontrarse, pero esta vez en Sala Camacuá, donde cada una dará su propio concierto.

La noche empezará a las 20.30 con Mendizábal, cantautora que se mueve entre la canción popular, el indie y el folk. Tocará en formato trío junto a Lia Isabel en bajo y Aitana Nasutti en batería, y hará canciones de su repertorio además de algunos estrenos.

Después será el turno de Mariana Lucía, que presentará Sirve para nada, não, su séptimo disco y un trabajo en el que vuelve a cruzar el español y el portugués. Lo hará en formato cuarteto junto a Nico Constantín en batería, Lucas Vidal en teclados, sampler y programaciones, y Betina Chaves en violín.

En la previa del concierto, Mendizábal relató en Instagram que Mariana Lucía fue su primera profesora de canto. “Según Mariana yo cantaba ‘lindo pero muy bajito’”, recordó. También contó que, años después, su exprofesora fue a verla tocar en vivo: “De grande me vio en vivo y piró, como yo piré con ella la primera vez que la vi en un escenario”.

Las dos siguieron en contacto y hace poco Mariana Lucía la llamó para invitarla a compartir una fecha. Según contó Mendizábal, la propuesta fue directa: “Me desperté y supe que eras vos, en el formato que quieras”.

“Su generosidad me recordó que la salida siempre es colectiva y que ella es lo más grande que hay”, escribió la cantante, que definió como “muy profunda” la emoción que le genera este encuentro musical.

Así, lo que empezó hace más de 15 años en una clase de canto se retomará mañana en Sala Camacuá. Las entradas están a la venta en RedTickets por 700 pesos. Seguramente, canten algunas canciones en conjunto.