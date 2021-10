"Estoy lista": Adele anunció la fecha de lanzamiento de su disco con una extensa carta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vuelta de Adele está a punto de concretarse. La cantante, que este viernes estrenará la canción "Easy On Me", anunció que su nuevo disco de estudio, 30, llegará el 19 de noviembre.

La británica lo informó a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 41 millones de seguidores. Allí compartió una imagen de su rostro, de perfil, lo que podría referir a la portada del álbum por venir, y un largo texto sobre el proceso de este material que lanzará.

"Ciertamente no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé (el disco) hace casi tres años. En realidad, todo lo contrario", escribió Adele, y dijo que ha aprendido muchas lecciones a lo largo de los años.



"Me he desprendido de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que lidiar, y siento que finalmente he encontrado mi sentimiento otra vez. Iría tan lejos como para decir que nunca me había sentido más en paz en mi vida" como ahora, expresó la artista.

"Y entonces estoy lista para sacar este álbum", resumió, antes de hacer referencia a una etapa compleja que definió como "el período más turbulento de mi vida".



La cantante de "Rolling in the Deep" y "When We Were Young" contó cómo una amistad muy cercana la ayudó en sus momentos de oscuridad y la levantó cuando se sentía sin fuerzas, con buenos consejos, con compañía y con cariño. "Mientras me recordaba no sólo qué mes era sino que probablemente debía hacer algo de ejercicio y cuidado personal", detalló para graficar la situación que estaba viviendo.

Para cerrar, Adele confesó que estuvo "consumida" en su propio dolor, y dijo: "He reconstruido minuciosamente mi casa y mi corazón desde entonces. Y este disco lo narra. El hogar es donde el corazón está".



Adele lanzó su último y muy exitoso disco, 25, en 2015. En 2019 se separó del empresario Simon Konecki, con quien tiene un hijo, y este año concretó su divorcio. En el último tiempo, la artista experimentó un profundo cambio físico que está ligado a toda esta transformación personal que será abordada, como adelantó, en 30.