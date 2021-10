Adele anunció la salida de "Easy On Me", su primera canción en seis años: los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Adele de regreso. Este martes, la cantante británica confirmó el lanzamiento de "Easy on Me", su primer sencillo en seis años. El anuncio estuvo acompañado de un breve video promocional con imágenes inquietantes e blanco y negro, que muestran a la intérprete de "Rolling In the Deep" encendiendo la radio del auto. Conduce despreocupada con la mano saliendo por la ventana, mientras docenas de páginas de partituras vuelan en el asiento trasero.

"Easy On Me" saldrá el viernes 15 y será el primer sencillo de 30, su nuevo trabajo, que se espera que sea publicado antes de fin de año. Se tratará del primer disco de la cantante desde 25, el exitoso álbum de 2015 que incluyó el hit "Hello" y se llevó el Grammy a disco del año. En estos años, Adele se divorció de su exmarido, Simon Konecki, y mantuvo a sus fanáticos pendientes de novedades musicales.

Para completar la expectativa, en Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a aparecer vallas publicitarias que rezaban el título 30, lo que llevó a la especulación del nuevo trabajo de la artista. A su vez, el lunes la cantante cambió el diseño de sus redes sociales y actualizó su foto de perfil a un mosaico moteado de color azul oscuro. Todo indica que el sucesor de 25 está más cerca que nunca.