La Santa festejará la "anti-nostalgia" en Inmigrantes con show y DJ: fecha y cómo conseguir las entradas

Después de celebrar sus 20 años de historia con un show en mayo, La Santa tiene una nueva cita con su público. Este viernes a las 21.00, la banda llegará a Inmigrantes con una propuesta que bautizó como “La fiesta anti-nostalgia”.

La idea será recorrer las canciones que marcaron sus dos décadas de camino y sus tres discos de estudio: Días como hoy, Corazón en reparo y El fuego que nos mantiene vivos.

La Santa, que en marzo fue parte del festival Cosquín Rock Uruguay, nació como una banda de amigos que tocaba ska y reggae en la playa y con los años fue construyendo un repertorio propio.

Su trabajo más reciente, El fuego que nos mantiene vivos, fue grabado en los estudios Romaphonic de Buenos Aires y producido por Mateo Moreno, exbajista de No Te Va Gustar.

En ese disco, editado en 2023, participan Gabriel Peluffo, de Buitres, y Bambi Moreno Charpentier, de Tan Biónica. En trabajos anteriores colaboraron Emiliano Brancciari y Denis Ramos, de No Te Va Gustar.

El show del viernes repasará esas distintas etapas y, después del recital, la noche continuará con sets de DJ. Las entradas se venden en RedTickets a 400 pesos.