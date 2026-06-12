La Ossodre reúne a Wagner, Strauss y Tchaikovsky para una noche de "Amor, dolor y muerte" en el Adela Reta

La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre presenta mañana Amor, dolor y muerte, cuyo programa reúne tres obras emblemáticas del repertorio romántico: el "Preludio y Muerte de amor" de Tristán e Isolda de Richard Wagner, las "Seis canciones Brentano" de Richard Strauss y la Sinfonía N°6, Patética de Piotr Ilich Tchaikovsky.

El concierto, en la sala mayor del Auditorio Adela Reta, es el segundo del ciclo “1 mes, 9 compositores, 95 años”. Estará dirigido por el maestro chileno Víctor Hugo Toro y contará con la participación de la soprano chileno-brasileña María Carla Pino como solista invitada. Entradas por Tickantel desde 170 pesos.

Con Wagner, y una de sus obras más célebres, inicia el concierto. "Preludio y Muerte de amor" resume la intensidad dramática de la famosa ópera y es considerado uno de los hitos del romanticismo tardío. A continuación, Pino interpretará las "Seis canciones Brentano" de Strauss, un ciclo para soprano y orquesta que combina exigencia vocal y orquestal. El cierre estará a cargo de la Patética de Tchaikovsky, la última sinfonía del compositor ruso y una de las obras más interpretadas del repertorio sinfónico mundial.

La presentación forma parte de la primera temporada de Ignacio García Vidal como director titular de la Ossodre. Vinculado a Uruguay desde hace más de dos décadas, el músico español asumió el cargo este año, y planteó una programación que combina obras centrales del repertorio con autores menos habituales; además de actividades orientadas a ampliar el alcance de la orquesta.

Ignacio García Vidal, dirige la Ossodre. Foto: Archivo.

Entre las iniciativas previstas para este año figuran ensayos abiertos, conciertos familiares y propuestas dirigidas a escolares. En el plano artístico, García Vidal también ha impulsado la incorporación de repertorio poco frecuente. Como ejemplo, la “Primera Sinfonía” del compositor ruso Vasili Kalinnikov, que, según explicó, nunca antes había sido presentada en Uruguay.

“Está muy bien tocar a los compositores de siempre, pero también hay música de enorme nivel que prácticamente no se programa”, señaló el director de la Ossodre.

García Vidal, quien vive entre España y Uruguay, mantiene una relación estrecha con nuestro país desde 2002, cuando debutó profesionalmente como director de orquesta al frente de la Filarmónica de Montevideo. Desde entonces trabajó con distintas formaciones musicales del país y este año asumió la conducción artística de una orquesta que celebra sus 95 años de historia.

“No he hecho nada especial para llegar aquí. Llevo 25 años viniendo, trabajando con generaciones de jóvenes músicos, dirigiendo orquestas y bandas. Cuando lo pienso fríamente, siento que es la lógica de una historia que se fue construyendo”, expresó el director.

Además, espera que el Adela Reta se convierta en un espacio de encuentro. “Un concierto es una de las pocas experiencias que todavía nos obliga a apagar el teléfono durante una hora y media. Es un tiempo de calidad compartido entre seres humanos”, dijo.

El ciclo "1 mes, 9 compositores, 95 años" finaliza el 27 de junio con el concierto Raíces, cuyo programa incluye “Pieza montevideana Nº 1” de la pianista uruguaya Beatriz Lockhart, “Adiós Nonino” y “Le Grand Tango” de Astor Piazzolla, "La procesión del Rocío" del compositor español Joaquín Turina y “La mer” de Claude Debussy.

En medio de una temporada marcada por nuevos caminos, proyectos y públicos, la Ossodre presenta mañana un programa infalible: tres gigantes del repertorio sinfónico reunidos en una misma noche.