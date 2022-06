El grupo BTS anuncia una pausa indefinida: "Estamos pasando un momento difícil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El grupo de pop coreano BTS anunció este martes que se tomará una "pausa" por tiempo indefinido para que sus miembros puedan centrarse en sus actividades en solitario. La banda había publicado su nuevo álbum, Proof, el último viernes.



Los siete miembros del grupo de K-pop, que genera miles de millones de dólares para la economía surcoreana, lo anunciaron durante su cena anual llamada FESTA, transmitida por streaming.



RM, uno de los componentes, de 27 años, dijo que después de los últimos singles de BTS, nominados al Grammy, los miembros del grupo estaban "agotados".



"Tenemos que aceptar que el grupo ha cambiado. Hasta (los temas) 'ON' y 'Dynamite' sentía que el grupo estaba en mis manos. Pero con 'Butter' y 'Permission to Dance' ya no sabía qué tipo de grupo éramos”, agregó. Luego, aseguró que "durante mucho tiempo" pensó que BTS no era “como el resto de grupos”, aunque luego admitió que “tanto el K-Pop como el sistema de ídolos no dejan que las personas maduren”.

El cantante Jimin comentó luego: “Siempre hemos pensado en ellos (los fans) y es ahora cuando pensamos qué artistas queremos ser cada uno de nosotros. Por eso estamos pasando un momento difícil. Estamos intentando encontrar nuestra identidad".

Para alivio de sus seguidores, dejaron en claro que este no es el final del grupo. “Vamos a vivir separados por un tiempo”, resumió el rapero Suga, otro de sus miembros.

Jimin también comentó lo siguiente: "Estamos empezando a pensar qué tipo de artistas queremos ser cada uno para ser recordados por nuestros fans. Creo que por eso estamos pasando una mala racha ahora, intentando encontrar nuestra identidad, y eso es un proceso agotador y largo".



Al final de la cena, varios de los miembros se pusieron a llorar mientras daban gracias a sus seguidores, conocidos como ARMY.