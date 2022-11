Grammy Latino 2022: los mensajes de Nathy Peluso, Juanes y más estrellas a Jorge Drexler

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El triunfo de Jorge Drexler en los Grammy Latino no dejó a nadie indiferente. En las redes sociales, decenas y decenas de personas reaccionaron a la noche consagratoria del uruguayo, algunos para criticar la decisión de la Academia Latina de la Grabación y otros, la gran mayoría, para celebrarlo y aclamarlo.

Desde Uruguay, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, y la Directora de Cultura del MEC, Mariana Wainstein, lo felicitaron a través sus cuentas de Twitter. En tanto, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, le dedicó un entusiasta mensaje: "Lo malo del éxito de @drexlerjorge es que se me exacerba un sentimiento chauvinista, jamás justificado. Uno no tiene ningún mérito en la magia que despliega este artista de calidad incomparable. Pero por esta vez me lo voy a permitir: ¡Uruguay nomá! ¡Aguante Jorge Drexler!".

Pero sobre todo, cantidad de colegas uruguayos acudieron a las redes para felicitar de manera virtual a Drexler, que recibió además la congratulación y los elogios de varias estrellas de la música internacional, de Nathy Peluso a consagrados como Juan Luis Guerra.

En su posteo de Instagram en el que el autor del disco Tinta y tiempo se refirió a lo ocurrido anoche como "una locura", se acumularon los comentarios de artistas nacionales como Eli Almic, Emiliano Brancciari, Juan Campodónico, Florencia Núñez, Luana Persíncula y así.

"Felicidades querido Jorge, celebramos contigo", le escribió efusivamente el cantante dominicano Juan Luis Guerra. "Merecido Jorge! SOS grande poeta inspirador", lo piropeó el colombiano Juanes. Y la argentina Nathy Peluso, una de las figuras pop del momento, agregó: "Te queremos Jorge".

La española Rozalén, la chilena Anita Tijoux, la brasileña Marisa Monte con quien ayer ganó premio, y hasta bandas como Vetusta Morla o Love of Lesbian le dejaron sus cariños. Carlos Vives le dedicó emojis de palmas y corazones, y en la ceremonia lo aplaudió con mucho fervor.

Por fuera de la música, la actriz argentina Griselda Siciliani y hasta el exfubolista Javier Zanetti aparecieron para felicitarlo.