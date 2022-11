"¿Estás segura?": la reacción de Jorge Drexler al ganar el Grammy Latino a canción del año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La de ayer fue una noche dorada para Jorge Drexler. El músico uruguayo se convirtió en el gran ganador de la 23° edición de los Grammy Latino, al ganar siete de los nueve premios a los que aspiraba, incluyendo dos de los más relevantes de la noche.

La última vez que subió al escenario en la ceremonia principal fue, justo, para recibir el galardón a Canción del Año por su tema "Tocarte", hecho junto a C. Tangana. Para entonces, el uruguayo ya había recorrido el escenario una cantidad de veces e incluso había cantado con Elvis Costello.

"¿Estás segura?", le preguntó a la presentadora de la categoría luego de que ella lo anunciara como ganador. Con risa nerviosa, Drexler siguió: "Ustedes no se hacen una idea de lo inesperado que es esto pa' mí, la locura que es todo esto. Yo no sé más qué decir. Hay tanta gente que admiro en la terna, tanta gente que es un referente para mí. Quiero dedicarle este premio a todos los que hacen música urbana en español". También elogió a Rosalía, que lo miraba en primera fila: "No puedo ser más fan".

Antes, cuando se lo premió como Grabación del Año, declaró completamente impactado: "Esto era realmente inesperado, es una locura. (...) Esto es una locura, una exageración maravillosa".

Drexler, que no paró de sonreír enfundado en un traje de terciopelo cobre, más temprano había recibido, en la ceremonia que no se transmitió por televisión, otros cinco premios incluyendo el de canción en lengua portuguesa por "Vento Sardo", que hizo junto a Marisa Monte. Ante la ausencia de la brasileña, subió solo al escenario para agradecer en un discurso en perfecto portugués.

En ese mismo evento, Drexler ganó a mejor canción pop por "La guerrilla de la concordia", en una categoría que terminó con empate con "Tacones rojos" del colombiano Sebastián Yatra.

Entonces declaró: "Academia, yo espero realmente estar a la altura y merecer este regalo que me están dando esta noche, que es una cosa que no puedo ni creerme. Que viva la música uruguaya, que viva la música iberoamericana. Muchas gracias".

Luego, cuando Yatra subió al escenario, manifestó: "Jorge, qué locura empatar contigo, ¡gracias!".