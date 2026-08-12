Eduardo Larbanois celebra 60 años de carrera con invitados: fecha, lugar y precios de las entradas del recital

Eduardo Larbanois, una figura clave de la música popular uruguaya, celebrará este viernes sus 60 años de carrera con un recital rodeado de invitados. La cita será a las 20.00 en La Colmena (Maldonado 2182) y las entradas están a la venta en RedTickets por 600 pesos.

Titulado Eduardo Larbanois y su herencia de cuerdas, el espectáculo recorrerá las canciones más emblemáticas de su obra y las combinará con interpretaciones solistas y colectivas, relatos y reflexiones sobre la transmisión musical.

El guitarrista, histórico integrante del dúo Larbanois & Carrero, estará acompañado por músicos formados en su escuela. La propuesta se construye alrededor de una imagen que sintetiza el espíritu de la celebración: “El legado de la guitarra que pasa de una mano a la otra”.

Larbanois, de 73 años, atraviesa una etapa llena de proyectos. La semana pasada encabezó, junto a Julio Víctor González “El Zucará”, el concierto Canciones de la resistencia II en El Galpón; y en abril fue parte del concierto de homenaje a Alfredo Zitarrosa que se celebró en la plaza Eduardo Fabini.

A su vez, está en medio de un proyecto titulado Por las rutas canarias, que lo lleva a recorrer pueblos de Canelones tocando la guitarra