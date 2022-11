David Guetta vuelve a Uruguay: la fecha, los precios de las entradas y el lugar del show

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

David Guetta, uno de los DJs más populares de la escena musical, anunció su regreso a Uruguay. El artista francés se presentará el 2 de enero de 2023 en Punta del Este, el balneario donde actuó a inicios de 2015. Los precios de las entradas y el método de venta aún no se anunció de manera oficial.



Con más de 10 billones de streams, 50 millones de discos vendidos y múltiples certificaciones de oro y platino, Guetta se consolidó como el DJ y productor más exitoso de las últimas décadas. Su ultimo sencillo, llamado “I'm Good (Blue)" y grabado junto a Bebe Rexha, es la décima canción de Spotify más escuchada del mundo.



En lo que va de 2022, el francés lanzó una serie de colaboraciones, entre las que se encuentra la reversión de "Satisfaction", con Benny Benassi; y el hit "Don’t You Worry", grabado por Black Eyed Peas y Shakira. Además de la ya mencionada "I'm Good (Blue)" —que parte de un sample de "Blue (Da Ba Dee)", de Eiffel 65—, lanzó el éxito de "Crazy What Love Can Do", con Becky Hill y Ella Henderson, que llegó al Top 5 en Reino Unido.