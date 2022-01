Balance 2021: de C. Tangana a Adele, estos        son los 10 mejores discos internacionales 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A esta altura ya no es necesario repetir que el 2021 fue un año raro. Sin embargo, sí hay que destacar que entre tantas suspensiones de espectáculos y frustraciones, la música fue, nuevamente, un refugio emocional. Y, en estos 12 meses, se publicaron unos cuantos discos que funcionaron como la banda sonora de esta época.



Debuts, consagraciones y regresos son parte de esta lista que, sin orden específico, reúne 10 de los mejores álbumes del 2021.



c. tangana "El Madrileño"

"Siempre he intentado hacer un balance entre la vanguardia y la tradición", le dijo C. Tangana a El País apenas unos días después de la salida de El Madrileño, uno de los grandes discos del 2021. Y esa colección de 14 canciones captura a la perfección la nueva forma en que el español concibe a la música. A través de colaboraciones con maestros como Andrés Calamaro, José Feliciano, Toquinho, Elíades Ochoa, Jorge Drexler y Kiko Veneno, reivindica la canción popular y la revitaliza a través de fusiones inesperadas que trazan un camino a seguir para las nuevas generaciones. Basta con escuchar "Comerte entera", donde los acordes de bossa nova de la guitarra de Toquinho se entrelazan con beats de funk carioca, para comprobarlo. Es un disco que nació con estampa de clásico.

olivia rodrigo "Sour"

Ya había quedado claro con “Drivers License”, su single debut, que en enero rompió el récord a la canción más escuchada de Spotify en día —más de 17 millones— y es la que más rápido alcanzó las 100 millones de reproducciones en la plataforma: lo de Olivia Rodrigo iba a ser uno de los grandes fenómenos del año. Para mayo, cuando publicó el disco Sour, la joven de 18 años se terminó de meter en el bolsillo a la crítica especializada y al público. El secreto está en la crudeza de sus letras, y por eso el autocuestionamiento, las inseguridades, los miedos y el despecho son los ingredientes de esas 11 canciones, que como advierte en el título del álbum, son agrias. Sour es una fiel fotografía de la etapa llena de cambios que define la transición entre la adolescencia y la juventud. Hacía tiempo que el enojo no cautivaba a tanto público.



caetano veloso "Meu Coco"

En su primer disco de canciones inéditas desde 2012, Caetano Veloso logró uno de los trabajos más maduros de una obra llena de aciertos. Al igual que en la etapa de su exilio en Londres, el bahiano de 79 años utiliza su voz cálida y relajada para cuestionar la realidad sociopolítica brasileña. En "Anjos Tronchos" mantiene la calma mientras un clima asfixiante de power chords de guitarra y colchones de sintetizadores lo llevan a cuestionar los aspectos negativos de la tecnología; mientras que en "Não vou deixar" ofrece un sutil pero claro manifiesto de resistencia frente al mandato de Jair Bolsonaro. La mirada luminosa llega de la mano de la bellísima "Enzo Gabriel", donde invita a los jóvenes a cambiar la realidad de Brasil. La espera por lo nuevo de Veloso valió la pena. Es un álbum excelente.

adele "30"

"¿Cómo me siento tan pequeña / cuando estoy luchando por sentir algo?", canta Adele en "Hold On", una de las canciones más desgarradoras de 30, su nuevo disco. En el esperadísimo sucesor de 25, el álbum de 2015 que incluía los hits "Hello" y "When We Were Young", la británica se desprende de la efectiva fórmula de sus tres primeros discos —esa que la convirtió en una de las artistas más exitosas del siglo XXI— para buscar nuevos horizontes musicales. Las influencias de Aretha Franklin, el R&B y los crooners de mediados de los cincuenta sobrevuelan las 12 canciones inspiradas en el cambio de piel al que la llevó su divorcio. 30 es un álbum repleto de confesiones ("Acepté cambiar para ponernos a los dos primero, pero

ahora me rindo", revela en "Easy On Me") que se construye sobre dulces y sutiles arreglos orquestales que sacan a relucir la mejor cara de Adele como intérprete. Y, tras escuchar el álbum, hay algo que queda claro: ya no es necesario que lleve su voz al límite en los estribillos para hacerse escuchar; con el mensaje de sus letras ya es más que suficiente. Y esa es una evolución que merece ser celebrada.

wos "Oscuro éxtasis"

El éxito de Caravana, el EP de 2019 que posicionó a Wos como la nueva gran figura del rap argentino, dejó la vara bastante alta. Y tras el interesante EP Tres puntos suspensivos, la llegada de Oscuro éxtasis terminó de consagrar al artista de 23 años. Mientras la arrogancia y la ostentación siguen dominando las letras del rap, Wos prefirió sumergirse en su interior para exorcizar las contradicciones de la peor cara de la fama, esa que genera ansiedad y sofocación. Es verdad que ya había abordado la temática en "Andrómeda", uno de los puntos altos de Caravana, pero en Oscuro éxtasis redobló la apuesta con un álbum excelente. Detrás del sonido agresivo que fusiona riffs rockeros con beats de rap, el joven artista deja salir todas sus inseguridades en 13 canciones repletas de honestidad brutal. Es el álbum que el rap argentino necesitaba para seguir creciendo.



billie eilish "Happier Than Ever"

No se dejen engañar. Por más de que el título del esperadísimo segundo álbum de Billie Eilish aparente ser una celebración de todo lo que logró a los 19 años, la californiana no se siente “más feliz que nunca”. Si bien hay una reconciliación con la idea de la madurez —“Me estoy volviendo mayor, / Creo que estoy envejeciendo bien", canta en "Getting Older"—, la verdadera base de Happier Than Ever está en las relaciones abusivas. Por ese lado van las desgarradoras “Ocean Eyes”, “Your Power” y "Lost Cause"; el combo se completa con "Not My Responsability”, que aborda la cosificación que sufrió mientras era menor de edad. El álbum es un viaje emocional lleno de crudeza, donde la estadounidense confirma por qué es una de las compositoras más celebradas de los últimos años.

karol g "KG0516"

Tras el enorme éxito de "Tusa", la colaboración con Nicki Minaj que la posicionó como una de las latinas más escuchadas de Spotify, Karol G consagró su dominio en la escena urbana con KG0516. De la mano de "Bichota", el mayor hit del álbum, la colombiana lanzó un álbum que celebra la autoconfianza sin la necesidad de la aprobación masculina. “Mi corazón es muy grande y en él caben varios quereres, / Por eso no me comprometo y me dedico a disfrutar los placeres”, canta en “Sola es mejor”; “Amiga, deja solo a ese payaso, / Si le pagan por hacerte sufrir ya sería millonario”, asegura en la bellísima “200 copas”; y “Ponete primera, tené’ al que tú quiera”, lanza junto a la argentina Nathy Peluso en “Gato Malo”. “Lo que quiero es engrandecer a la mujer”, le comentó a El País en 2020, y con KG0516 ofrece un álbum repleto de éxitos con letras que capturan esta época de cambios respecto a la imagen de la mujer en la escena. Es un verdadero triunfo.

mon laferte "SEIS"

"Mon Laferte canta como un huracán, como si en tres minutos tuviera que arrasar con el mundo y dejar la tierra pronta para el nuevo comienzo. Mastica las palabras como si se le fuera la vida y va del murmullo a la pomposidad dramática sin reparos", escribió Belén Fourment, periodista de esta sección, para definir el impacto emocional de escuchar SEIS, el álbum más crudo de la chilena. Y tiene razón, porque Laferte se inspira en el legado de Chavela Vargas, una de las mejores intérpretes de la música en español, para dejar el alma en cada una de las canciones. A través de su voz incendiaria, cuyo combustible está en las tradiciones regionales mexicanas (desde el mariachi hasta las rancheras), lanza un cautivante manifiesto emocional sobre su presente. "Se me desafina el alma/ Se me aprieta aquí dentro”, lanza en “Se me va a quemar el corazón”, la canción que mejor resume el espíritu del álbum. En SEIS, Mon Laferte transformó el dolor en bellas canciones, y logró su obra más profunda hasta la fecha. Merece ser escuchada con atención.



lorde "Solar Power"

Si en Pure Heroine, Lorde le cantaba a su miedo a crecer ("Se siente tan aterrador hacerse viejo", aseguraba en "Ribs") y en Melodrama usaba el alcohol y las fiestas como una evasión a las nuevas responsabilidades (“Todas las cosas que estamos haciendo, / Porque somos jóvenes y estamos avergonzados, / Nos llevan a los lugares perfectos”, afirmaba en “Perfect Places"), en su tercer disco finalmente se reconcilió con el paso del tiempo. Solar Power es un álbum luminoso y optimista sobre la búsqueda de la plenitud. Es verdad que renunció a la búsqueda del hit, pero el resultado es de una madurez sorprendente. Sobre climas relajados e íntimos, la neozelandesa analiza su pasado mientras recibe con los brazos abiertos la nueva etapa de su vida. “Olvidate de todas las lágrimas que lloraste, / Se terminó, / Esta es una nueva postura, / ¿Venís conmigo?”, propone en "Solar Power". Lorde nunca sonó tan feliz como ahora.

andrés calamaro "Dios los cría..."

De la mano de 19 figuras musicales, Andrés Calamaro reimaginó varias de sus mejores canciones. En Dios los cría hay espacio para éxitos inoxidables como “Paloma”, "Flaca" y “Tuyo siempre”, pero también para joyas como “Bohemio”, “Jugar con fuego" y "Mi bandera”. Bajo un ambiente libre, espontáneo e íntimo, el repertorio del argentino—uno de lo más sobresalientes de la música rioplatense— alcanza un nivel de excelencia gracias al aporte de leyendas como Julio Iglesias, Raphael, Milton Nascimento, Alejandro Sanz y Julieta Venegas. La nueva versión de "Horizontes", grabada con Fernando Cabrera, es lo mejor del álbum. "Fernando la lleva a un estadio de fragilidad insólita. Se siente como una copa de cristal rompiéndose en mil pedazos", le comentó Calamaro a El País para describir esta reversión. Nunca mejor dicho.