Anuncian venta de entradas para los shows de No Te Va Gustar y Jaime Roos en el Estadio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de semanas y semanas de espera y expectativa, se informó que la venta de entradas para los recitales que No Te Va Gustar y Jaime Roos darán en diciembre en Montevideo, comenzará este lunes.

Para ambos eventos, llevados a cabo por la productora local AM y de ingreso exclusivo para personas que ya se hayan vacunado contra el coronavirus, los tickets se venderán solo a través del sitio AccesoYa.

MIRA TAMBIÉN Los shows de Jaime Roos y No Te Va Gustar serán solamente para público vacunado

Las entradas para el show que No Te Va Gustar dará el sábado 11 de diciembre sobre la Tribuna Olímpica del Centenario, y que contará con Niña Lobo como banda invitada, se podrán comprar a partir del lunes próximo a las 10 de la mañana.



Los precios ya se dieron a conocer: $ 900 para el tercer anillo, $ 1.250 y $ 1.350 los sectores del segundo anillo, $ 1.600 y $ 1.900 los del primero, $ 1.900 la platea lateral, $ 2.200 la platea central y $ 2.500 la preferencial. Eso no incluye el costo por servicio de AccesoYa, cuyo importe no se informó.



Será el primer recital propio que la banda dará en el Centenario y servirá para presentar Luz, el disco editado en mayo y que acaba de ser nominado a los Premios Grammy Latinos. Será, también, su vuelta a la actividad y al formato eléctrico desde la pausa impuesta por el COVID-19.

En tanto, las entradas para los recitales que marcarán la vuelta de Jaime Roos a los escenarios, y que han sido reprogramados varias veces a causa de la pandemia del coronavirus y por la agenda de la Copa Libertadores, se podrán adquirir también desde el lunes, pero a partir de las 11.00.



Jaime, acompañado de la formación más numerosa de toda su carrera, tocará el 3 y 4 de diciembre a las 21.00, sobre la Olímpica, y los precios para las nuevas localidades aún no se anunciaron.



Sí se informó que las entradas ya adquiridas para los espectáculos originalmente programados para el Auditorio del Sodre, serán válidas "realizando un simple canje". La mecánica para ese cambio se anunciará pronto en el sitio www.showjaimeroos.com, y se aseguró: "Dichas personas van a disponer de ubicaciones preferenciales dentro del Estadio Centenario y se va a respetar a las compras que se realizaron juntas".