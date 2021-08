Los shows de Jaime Roos y No Te Va Gustar serán solamente para público vacunado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un comunicado de prensa publicado por AM Producciones, firma organizadora de los shows de Jaime Roos y No Te Va Gustar en el Estadio Cenentario, se anunció que ambos recitales serán exclusivos para personas vacunadas contra el coronavirus.



"Desde AM Producciones entendemos que la vacunación es el ticket para la vuelta a los espectáculos", inicia el comunicado. "Es por ello, que para todos los shows que realice la productora, el acceso va a ser exclusivo para público vacunado, ateniéndonos al protocolo de aforo sugerido por el MSP".

“Queremos que más gente pueda ver a Jaime Roos y a No Te Va Gustar. No estamos limitando a la gente, al revés. Estamos dando el máximo posible habilitado por las autoridades sanitarias”, dijo Atín Martínez, titular de AM, en declaraciones a Telemundo.



"Estamos plenamente convencidos de que esta es la mejor medida para preservar la seguridad y salud de artistas, espectadores y trabajadores del rubro", agrega el comunicado. Por otra parte, esta decisión permitirá aumentar significativamente el aforo de los shows, que pasará de 45% a 66%.



Próximamente AM Producciones pondrá a la venta los shows de Jaime Roos (3 y 4 de diciembre) y No Te Va Gustar (11 de diciembre) a través de AccesoYA. La ticketera, junto con AGESIC, está desarrollando un sistema de validación de acceso que permita el chequeo del estado sanitario de los espectadores al momento del ingreso.