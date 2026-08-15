29º Encuentro Internacional de Payadores en la Sala Zitarrosa: fecha, precios y cómo comprar las entradas

Las luces malas del centro te hicieron meter la pata”, canta el tango “Tortazos”. Algo parecido pensaron varios payadores veteranos cuando, hace casi 30 años, surgió la idea de llevar su arte a Montevideo. El tiempo demostró lo contrario: el Encuentro Internacional de Payadores fue un éxito desde su primera edición y el sábado 22 volverá a celebrarse en la Sala Zitarrosa.

La nueva edición será a las 20.00 y se realizará en el marco del Día Internacional del Payador, que se conmemora cada 23 de julio. Las entradas están a la venta en Tickantel a 400 pesos.

Este año, el encuentro será en homenaje a Bartolomé Hidalgo, escritor montevideano considerado uno de los pioneros de la poesía gauchesca, y reunirá a representantes de Uruguay y Argentina.

Participarán 13 payadores uruguayos, entre ellos Marzio Pintos, Emanuel Calero, Juan Carlos López, José Curbelo y Wilmonte Borlinkez. Desde Argentina llegarán otros cinco: Marta Suint, David Tokar, Emanuel Gabotto, Juan Lalanne y Luis Genaro.

El espectáculo durará dos horas y estará dividido en ocho actos. Habrá siete payadas y una presentación solista de Cacho Labandera, cantante, guitarrista y payador nacido en Tacuarembó. La conducción estará a cargo de Juan Landi.

A lo largo de su historia, el encuentro ha recibido a payadores de Chile, Argentina, Brasil, Venezuela y México.

Aunque 1997 se considera oficialmente como la primera edición, hubo un antecedente un año antes. En 1996 se organizó un espectáculo gratuito en el Teatro Solís y la sala se llenó.

Al año siguiente, los organizadores decidieron repetir la experiencia, esta vez cobrando una entrada a un precio accesible. El resultado fue el mismo: el Solís volvió a llenarse.

Con el correr de los años, el encuentro pasó por el Teatro Experimental y el Sodre, hasta asentarse en la Sala Zitarrosa.

La presentación del sábado será la antesala del festejo por los 30 años, que se realizará en 2027 y para el que la organización ya tiene grandes planes.