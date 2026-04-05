Zazie Beetz, la actriz que se convirtió en heroína de acción y lidera el terror sangriento en los cines

altó a la fama hace 10 años, gracias a su interpretación como Vanessa “Van” Keefer, el ancla con la realidad dentro del grupo de amigos de la serie Atlanta. Desde entonces, Zazie Beetz no ha parado de crecer.

Nació en Berlín en 1991 y tras el divorcio de sus padres se crió en el barrio Washington Heights de Nueva York. Estudió en Skidmore College enfocada en teatro, limpió mesas mientras comenzaba su carrera en el circuito indie de Nueva York. Hija de una trabajadora social y un ebanista, gracias a su gran sonrisa, un buen manejo del humor, y buenas elecciones de proyectos, se convirtió en una de las actrices más convocadas.

Desde su irrupción en Atlanta, que le valió una nominación al Emmy como actriz de reparto, trabajó en Geotormenta (2017), Deadpool 2 (2018), donde le robó escenas a Ryan Reynolds), Guasón (2019) y Tren bala (2022) consolidando su presencia en el género de acción y generando un éxito tras otro en la pantalla grande. También fue parte de animaciones como las dos entregas de Los tipos duros y la serie Invincible de Prime Video.

Zazie Beetz en la película "Deadpool 2". Foto: Archivo.

A esos títulos hay que sumarle proyectos más pequeños como Seberg de Benedict Andrews, Lucy in the sky de Noah Hawley o Buena suerte, Diviértete, No mueras, de Gore Verbinski que llega a Uruguay el 9 de abril.

Desde fines de marzo está en los cines uruguayos con Te van a matar, que es su primer rol protagónico, y cuya trama mezcla ideas tan distintas como El bebé de Rosemary, Boda sangrienta y John Wick.

En la película, una comedia de acción y gore, del ruso Kirill Sokolov, Beetz interpreta a Asia Reaves, una joven con pasado en prisión que es contratada para trabajar en la limpieza del Virgil, uno de los edificios más exclusivos de Nueva York. En poco tiempo la chica se entera que en ese lugar truculento reside un culto demoníaco que todos los meses ofrece un sacrificio humano, y que ella es la nueva ofrenda.

Producida por el argentino Andy Muschietti (director de It), la acompañan en el elenco Patricia Arquette, Tom Felton y Heather Graham, como algunos de los residentes del edificio, en esta historia de acción que despliega una fiesta de sangre y violencia en plena lucha por la supervivencia.

La película se filmó en Sudáfrica, y Beetz dijo que entrenó varios meses para prepararse, y que el rodaje la ayudó a crecer emocionalmente.

“Cualquier crítica que tenga sobre mi desempeño, me puedo decir honestamente: “Realmente lo intenté”’, dijo la actriz sobre la exigencia física del rol.

Además, desde el próximo jueves, Beetz también estará en Buena Suerte, Diviértete, No Mueras, del siempre interesante Verbinski, ganador del Oscar por la animación Rango y director de La llamada, La cura siniestra y las primeras (y mejores) de Piratas del Caribe.

Es la comedia apocalíptica estrenada en el festival de Berlín, Beetz interpreta a Janet, una profesora que, junto a su pareja Mark (Michael Peña), queda envuelta en una situación insólita cuando un hombre (Sam Rockwell) irrumpe en un restaurante en Los Ángeles afirmando venir del futuro con la misión de reclutar voluntarios contra una inteligencia artificial que amenaza la supervivencia del mundo.

La película tiene un 83% de aprobación en Rotten Tomatoes, y elogios de la crítica que la comparan con la ganadora del Oscar, Todo en todas partes al mismo tiempo.

En desarrollo tiene varios proyectos. La serie Lazarus de AppleTv+, que se basa en las novelas de Lars Kepler; también el thriller This Blue is Mine de la realizadora brasileña Iuli Gerbase; y Kockroach de Matt Ross (director de Capitán fantástico y la serie Muerte por un rayo) donde trabaja con Chris Hemsworth, Taron Egerton y Channing Tatum.

Imagen de la película "Buena Suerte, Diviértete, No Mueras". Foto: Difusión.

Hace rato que Beetz dejó de ser la revelación de Atlanta, para convertirse en una intérprete capaz de moverse con soltura entre el drama, la acción y la comedia. Y si algo deja claro este momento de su carrera es que, lejos de llegar al techo, lo suyo es un crecimiento que no parece tener freno.