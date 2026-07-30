Se estrena en Montevideo y sale de gira por el interior,u n documental sobre arte en una cárcel uruguaya

Con exhibiciones en Cinemateca Uruguaya y la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño, llega a la cartelera el documental uruguayo Cuerpos en tránsito, de Virginia Giménez.

La película transcurre en una cárcel de Montevideo, en la que un grupo de mujeres participa en un taller de prácticas artísticas “donde el juego y la creación desafían las lógicas del encierro”, según la sinopsis oficial. “Allí comparten recuerdos, risas, abrazos y sueños. Entre conflictos y acuerdos van encontrando, en la creación, otras formas de enunciación y de construir vínculos”.

Cuerpos en tránsito es el debut en el largometraje de Giménez, después de los cortometrajes La grieta (2015) y Las bodas de plata (2012). Según su biografía oficial, trabaja con personas en contextos de encierro y exclusión, y su obra enlaza memoria, cuerpo y territorio desde una mirada feminista e interseccional, explorando el arte como herramienta de reparación y resistencia.

“Desde mi lugar de tallerista y realizadora, mi mirada busca interpelar la cultura del castigo: acompañar un proceso, desarmar estigmas y cuestionar las lógicas de un sistema punitivista y patriarcal”, señala la directora en las notas de producción. “En este documental quise poner en el centro las vidas de estas mujeres para rescatar su fortaleza y su potencia creadora en medio de la adversidad”.

Tras su estreno en Montevideo, la película iniciará una gira por salas descentralizadas de la capital y por Dolores, Durazno, San José, Shangrilá y Mercedes.

