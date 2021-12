¿Qué récord superó la nueva de Marvel, "Spider-Man: Sin camino a casa"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estrenada hace menos de dos semanas, la última aventura del Hombre Araña, Spider-Man: Sin camino a casa, ya superó los 1.000 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo a datos del portal Box Office Mojo.

La tercera entrega de esta saga que se enmarca en el Universo Cinematográfico de Marvel está protagonizada por Tom Holland, quien protagonizó la primera entrega en 2017, y su continuación en 2019. Esta tercera película va camino de batir todos los récords en taquilla.

Se convirtió en la película que más recauda en menos tiempo desde el inicio de la pandemia. Además es la producción que más rápido ha alcanzado los 1.000 millones de dólares en recaudación desde que en 2015 lo hiciera Star Wars: El despertar de la fuerza.

Pero eso no es todo. A nivel mundial, la nueva Spider-Man lidera la taquilla del año seguida por dos producciones chinas (The Battle at Lake Changjin y Hi, Mom), la última película de Daniel Craig como el agente James Bond Sin tiempo para morir, y la novena entrega de la saga Rápidos y furiosos que protagoniza Vin Diesel.

Debajo se encuentran las 10 películas más taquilleras del 2021 y lo que han recaudado en dólares en todo el mundo.