Oscar 2022: el papelón de la Academia en el homenaje a los 50 años de "El Padrino"

La ceremonia de los premios Oscar no dejó a nadie indiferente. Entre el cachetazo de Will Smith a Chris Rock por un chiste (malo) sobre la alopecia de Jada Pinkett, pasando por la sorpresa de CODA como la ganadora del premio mayor, o las típicas ausencias en el In Memoriam, se escapó un detalle que luego llamó la atención de varios internautas.

El hecho en cuestión ocurrió durante un homenaje por los 50 años del estreno de El Padrino, película que en los Oscar de 1973 se llevó las estatuillas a la mejor película, guion adaptado y mejor actor para Marlon Brando, y que inauguró una trilogía clásica del cine.

Para recordarla, acudieron a la ceremonia del domingo el director de la saga, Francis Ford Coppola, y los actores Al Pacino y Robert de Niro.

Al Pacino y Marlon Brando en una escena de la película "El padrino". Foto: Difusión

La presencia de Coppola y Pacino está más que justificada, ya que el primero dirigió y adaptó el guion que se basa en la novela de Mario Puzzo, y el segundo interpretó a Michael Corleone, quien al final de la película se convierte en el nuevo jefe de la mafia.

En definitiva, quien parecía sobrar en la foto era Robert de Niro, ya que no fue parte de aquella primera película.

En el momento estábamos shockeados por el asunto este de Will Smith como para darnos cuenta pero cabe recordar que Robert De Niro NO actúa en EL PADRINO, de la que se celebraban 50 años, sino en la secuela, de 1974. Los productores del Oscar no hicieron ni una sola cosa bien. pic.twitter.com/JApJ7ZYCXm — Diego Lerer (@dlerer) March 28, 2022

Si bien De Niro no participa en esa primera entrega de El Padrino, sí trabajó en la saga. Precisamente estuvo en El Padrino II, ganadora de seis premios Oscar en 1975, incluyendo los de mejor película, director, guion adaptado y actor de reparto para el propio De Niro, que en 1981 volvería a ganar un galardón de la Academia, por Toro Salvaje de Martin Scorsese.

El reclamo de los internautas más atentos cuestionó por qué, en vez de De Niro, no fueron invitados para el homenaje actores como James Caan o Diane Keaton, que sí estuvieron en aquel film. La justificación a lo que se entiende como un papelón pasaría porque el homenaje fue a todo El Padrino y no solamente a la primera entrega.

Hubo otros seguidores enojados en relación a la presencia de Coppola, Pacino y De Niro, pero por otro motivo: molestó que el incidente que encabezaron Will Smith y Chris Rock haya opacado la presencia en el escenario de tres íconos del cine mundial.