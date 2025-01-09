Los actores eligen: "Wicked", "Emilia Pérez", "Shogun" y "El oso" lideran las nominaciones a los premios SAG

Agencia EFE

Demi Moore, Karla Sofía Gascón, Javier Bardem, Zoe Saldaña y Adrien Bridy figuran entre los nominados de la 31 edición de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards), que se entregarán el próximo 23 de febrero en Los Ángeles, según anunció es la organización de estos galardones.

Gascón y Saldaña están doblemente nominadas, ya que aparecen en las categorías de actriz protagonista y secundaria, respectivamente, así como en la del conjunto de intérpretes de una película, Emilia Pérez.

En el apartado que destaca la interpretación de todo el elenco de un film, el reparto de Emilia Pérez -que cuenta también con Selena Gomez, Adriana Paz o Edgar Ramírez-, se enfrentará a los conjuntos de actores de Un completo desconocido, Anora, Conclave y Wicked.

Por el premio a mejor actriz, la española Karla Sofía Gascón competirá con Pamela Anderson (por The Last Showgirl), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora) y Demi Moore (La substancia).

Daniel Craig en "Queer". Foto: Difusión. Foto: Yannis Drakoulidis

Mientras que a mejor actriz secundaria optan, además de Saldaña, Monica Barbaro (Un completo desconocido), Jamie Lee Curtis (The last Showgirl), Danielle Deadwyler (The Piano Lesson) y Ariana Grande (Wicked).

En las categorías masculinas, los candidatos son: Adrien Brody (El brutalista'), Thimothée Chalamet (Un completo desconocido), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing, Sing) y Ralph Fiennes (Conclave), a protagonista, y Jonathan Bailey (Wicked), Yura Borisov (Anora), Kieran Culkin (Un dolor real), Edward Norton (Un completo desconocido) y Jeremy Strong (El aprendiz) a secundario.

En televisión, Bardem está nominado a mejor actor de una miniserie o serie limitada por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, en un apartado de mucho nivel en el que también están Colin Farrell por El pingüino; Kevin Kline (Disclaimer), Andrew Scott (Ripley) y Richard Gadd (Bebé reno).

También nombres consagrados en las nominaciones a mejor actriz de miniserie: Cate Blanchett (Disclaimer) Kathy Bates (The Great Lilian Hall), Jodie Foster (True Detective: Night County), Lily Gladstone (Under the Bridge), Jessica Gunning (Bebé reno) y Cristin Miloti (El pingüino).

Colin Farrell como "El pinguino" de Batman. Foto: Archivo.

En series de comedia, las nominadas a mejor actriz fueron Liza Colón-Zayas y Ayo Edebiri, por El oso; Kristen Bell (Nadie quiere esto), Quinta Brunson (Abbott Elementary) y Jean Smart (Hacks). Y a mejor actor: Adam Brody (Nadie quiere esto), Ted Danson (El hombre infiltrado), Harrison Ford (Shrinking), Martin Short (Only Murders in the Building) y Jeremy Allen White (El oso).

En las interpretaciones de series dramáticas, las candidaturas son para Kathy Bates (Matlock), Nicola Coughlan (Bridgerton), Allison Janney (La Diplomática), Keri Russell (La Diplomática) y Anna Sawai (Shogun) en el apartado femenino, y Jeff Bridges (The Old Man), Gary Oldman (Slow Horses), Eddie Redmayne (El chacal), y Tadanobu Asano e Hiroyuki Sanada, ambos por Shogun.

Por el SAG a mejor elenco en un drama se enfrentarán los de Bridgerton, El chacal, La diplomática, Shogun y Slow Horses y en comedia los de Abbott Elementary, El oso, Hacks, Only murders in the Building y Shrinking.