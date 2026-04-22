Llega a Montevideo un festival catalán que une lo mejor de dos mundos: la música y las películas

Sumando a Montevideo en un circuito que incluye sedes en Brasil, Chile, México, Alemania, Grecia y Países Bajos, mañana, jueves, se inaugura In-Edit Uruguay, el Festival Internacional de Documental y Musical. La película inaugural es It’s Never Over, Jeff Buckley sobre cantautor estadounidense.

In-Edit se creó en 2003 en Barcelona con la premisa de unir dos pasiones de sus promotores, el cine y la música.

“En su momento seguramente fue una locura”, le cuenta a El País, Toni L. Querol, creador del festival. “Nos pusimos a buscar documentales sobre música con una dirección artística muy marcada, sobre todo por el periodista cultural catalán, Luis Hidalgo. Así se fue construyendo algo que podía parecer muy de nicho, muy especializado, pero en lo que confiábamos que podía interesar a mucha gente. Sobre todo, la idea era fomentar ese interés: generar audiencia, generar público”.

Después vino la expansión internacional: el primer destino fue Chile, en 2004. De ahí no paró de crecer. Finalmente llega a Montevideo. La directora de In-Edit Uruguay es Isabella Cichero.

“Es una ciudad en la que nunca habíamos estado, dice Querol. “Sabemos y esperanos que Montevideo puede ser muy receptiva a este tipo de propuestas”.

“Con el equipo uruguayo estuvimos evaluando varios títulos y decidimos empezar con producciones muy sólidas”, dice Querol. “Hay un perfil algo clásico en cuanto a artistas siempre buscando que haya algo más que la biografía: que la película tengo un punto de vista”.

Por ejemplo, cita Querol, It’s Never Over, Jeff Buckley, que va este jueves a las 19.30 en Sala Zitarrosa, dirige Amy Berg y produce Brad Pitt aborda la figura desde las mujeres más importantes de la vida del cantautor que murió a los 30 años: su madre, una amiga y dos exparejas.

El resto del festival es en Cinemateca Uruguaya.

El viernes a las 19.45, Michel Gondry, Do it Yourself de François Nemeta que sigue la vida y la obra del original director de cine y, en lo referente a la música, de revolucionarios videoclips.

Ese mismo día, a las 21.30, va The Stones And Brian Jones de Nick Broomfield que sigue la breve vida del fundador de los Rolling Stones, quien muriò a los 27 años. La película incluye mucho material inédito”.

El sábado a las 20.00 se exhibe One to one: John & Yoko de Kevin Macdonald y Sam Rice.

“Es fascinante y no hace falta ser fan para disfrutarlo. Es uno de los mejores documentales recientes”, dice Querol. “Recrea su llegada a Nueva York, su vínculo con la contracultura, la paranoia -justificada- de estar siendo vigilados por el FBI. Mezcla imágenes de la cultura pop estadounidense con grabaciones de sus propias llamadas telefónicas. Es formalmente, brillante”.

Y a las 22.00 Joan Baez: I’m a Noise de Navasky, O’Connor y O’Boyle, definido por Querol como “n retrato psicológico muy potente, que combina archivo con sesiones de terapia y revela un trauma profundo de su vida”.

Finalmente el cierre, el domingo a las 20.00 en Cinemateca Uruguaya es Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés de Fabien Pisani, hijo del cantante cubano. Retrata su etapa final en España, mientras enfrenta una enfermedad. y es, según el creador de In-Edit, “un balance íntimo entre vida personal, obra artística y contexto político”.

“Invitamos a no quedarse solo con artistas que ya conocen, sino a animarse a descubrir buenas historias, aunque no sean de su estilo musical favorito”, sugiere Querol. Es una buena invitación.

El festival también incluye una sección de Formación y otra Industria.

Serán dos charlas en Cafe La Diaria: “Patrimonio musical y patrimonio audiovisual. Desafíos y oportunidades” a cargo del documentalista Federico Lemos y el periodista especializado, Andrés Torron moderado por Cichero (el viernes) y el propio Querol sobre “Programar la Música” (el sábado).

