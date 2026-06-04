La familia que recuperó la saga que le robó Harvey Weinstein y que ahora vuelve recargada e insolente

La saga —aunque el término suene demasiado ampuloso para el alcance de la propuesta— de Scary Movie, es un asunto familiar. Solo en la nueva entrega (Scary Movie: Terroríficamente incorrecta), que hoy se estrena en cines locales y del mundo entero, hay media docena de integrantes de la familia Wayans, entre el frente y el detrás de cámara. Y ahora la marca volvió a la familia.

En una entrevista con la revista Variety, Marlon Wayans (quien aquí vuelve a interpretar al fumado Shorty, además de figurar como guionista y productor) contó que el estreno de la nueva película es la culminación de 25 años de lucha por controlar la franquicia, que, aunque la crearon ellos, se la había quedado el hoy infame Harvey Weinstein.

La nueva entrega —que es la sexta y hoy se estrena en Uruguay y el mundo— está dirigida por un habitual de los Wayans, Michael Tiddes, y escrita y producida por Marlon Wayans junto a sus hermanos Keenen Ivory y Shawn, su sobrino Craig Wayans y Rick Alvarez. Es la primera película de la serie desde la poco exitosa quinta parte estrenada en 2013.

Las dos primeras (de 2000 y 2001) fueron dirigidas por Keenen Ivory y escritas por Marlon y Shawn, quienes además las protagonizaron.

Parodia de la ola de películas de terror de adolescentes de la década de 1990 (principalmente cosas como Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado), cargada de referencias a la cultura popular de su época, fue un enorme éxito comercial para Dimension Films, que era parte de Miramax, la productora de Harvey y Bob Weinstein. La primera entrega recaudó 278 millones de dólares de un presupuesto de apenas 19 millones, mientras que la secuela hizo 141 millones con una inversión de 45 millones.

Según Marlon Wayans, tamaña capacidad de retorno de la inversión hizo que pidieran aumento salarial para una tercera entrega. Sin embargo, los Weinstein no estaban de acuerdo e hicieron una oferta que los Wayans tuvieron que rechazar.

Eso no impidió que Miramax siguiera adelante con la franquicia sin ellos y utilizara ideas que habían desarrollado para aquella tercera película.

Aunque la tres y la cuatro mantuvieron buenos resultados comerciales, la franquicia fue perdiendo identidad y frescura, hasta el decepcionante desempeño de la quinta película. Toda la marca, sin embargo, lleva recaudados más de mil millones de dólares en todo el mundo.

Mientras tanto, los Wayans fueron desarrollando otras ideas, incluyendo ingresos habituales en la grilla del cable como ¿Y dónde están las rubias? (que tiene una participación en la nueva Scary Movie y amenaza con volver) y Chiquito pero peligroso. Recuperaron la fórmula paródica de las Scary Movie en Inactividad paranormal o 50 sombras negras.

Ahora, convocados por la propia Miramax, ya sin la presencia de los Weinstein, los Wayans recuperan su tesoro. Hay algún chiste sobre todo ese episodio.

En la nueva, Ghostface, el torpe asesino serial, reaparece inesperadamente y obliga a las víctimas originales a reunirse. La premisa, como siempre, no es más que una excusa para una sucesión de chistes y sketches que casi siempre rondan el uso problemático de drogas, el sexo y las referencias culturales, que acá incluyen los archivos Epstein.

Cuando la primera entrega llegó a los cines, de alguna manera rompió los límites que Hollywood intentaba mantener en una película de clasificación restringida pero disponible para todos los públicos: humor sexual, bromas sobre drogas, violencia absurda, referencias a la diversidad sexual y escenas escatológicas que incluso pusieron en riesgo su estreno comercial. Eso permanece intacto.

Hay parodias de fenómenos actuales, con citas graciosas a La hora de la desaparición, Pecadores, La sustancia y hasta la reciente Michael, y en la escena inicial aparecen Teyana Taylor (Perfidia Beverly Hills en Una batalla tras otra) y Carmen Electra, quien siempre está.

Además de Marlon y Shawn Wayans, que retoman sus personajes de las dos primeras entregas, se recuperan varias figuras emblemáticas de la franquicia. Anna Faris y Regina Hall, vuelven a encarnar a Cindy Campbell y Brenda Meeks, las sufridas heroínas. El elenco también incluye a Jon Abrahams, Anthony Anderson, Cheri Oteri, Damon Wayans Jr., Kim Wayans, Gregg Wayans y Chris Elliott.

“Hemos sido políticamente incorrectos desde que nacimos. Crecimos viendo Looney Tunes, Bugs Bunny, de Warner Bros.; el pato Lucas... todos ellos lo eran. El humor sirve para liberar a la gente de las cadenas de la corrección política”, le dijo Marlon Wayans a El Universal. “Lo único que quiero es que la gente se sienta bien y se ría. Vivimos tiempos oscuros y, si no puedes tomarte una broma o encontrarle algo gracioso a las situaciones difíciles, la vida se vuelve muy complicada”.

La nueva no va a conseguirle adeptos a los Wayans: es demasiado grosera para públicos que no hayan crecido con ese código o sigan siendo, en el fondo, un adolescente de 15 años. La pubertad es el nicho de mercado de algo así.

Es, eso sí, una experiencia para ver en cines. Nada es más contagioso que la risa espontánea que provoca una película así en una sala. Es, en eso y en su humor, Scary Movie es una película nostálgica. Con información de El Universal/GDA

