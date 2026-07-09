Estrenos de cine del 9 de julio: Comedia entrañable y la franquicia que revitalizó un uruguayo

Además de Moana, que se lleva el último aliento de las vacaciones de julio, hay otros tres estrenos en la cartelera de cine.

El más importante —y que misteriosamente se estrena en pocas salas— es Letras robadas, una comedia ambientada en Dublín (y un poco en Los Ángeles), dirigida por John Carney, quien ya había demostrado conocer el género en Sing Street.

En Letras robadas también hay música. Paul Rudd interpreta a un cantante de bodas que se quedó en Irlanda por amor y que ve una oportunidad cuando, después de una fiesta, hace buenas migas con el cantante de una boy band (Nick Jonas). El chiquilín es un encanto hasta que, un día, Rudd se da cuenta de que su nuevo éxito es una canción que él le enseñó esa noche y que la estrella se apropió de ella sin darle crédito.

No parecen haber tantas comedias así: entrañables, respetuosas y con buena química entre sus protagonistas. Vale la pena.

Cinemateca Uruguaya estrena La risa y la navaja, del portugués Pedro Pinho.

Sergio, un ingeniero ambiental portugués, viaja a Guinea-Bisáu para supervisar la construcción de una carretera neocolonial. Mientras investiga la misteriosa desaparición de su predecesor italiano, entabla una compleja relación con dos lugareños. Seestrenó en Cannes de donde vino con premio a la mejor actriz en la sección Una cierta mirada.

De Pinho, en Uruguay se conocieron, entre otras, su presentación al mundo en Cannes (La fábrica de nada, de 2017) y su ópera prima de 2013, Un fin del mundo.

El otro estreno es Evil Dead: En llamas, el regreso de una clásica franquicia del cine de terror que alguna vez revitalizó un uruguayo.