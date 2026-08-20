Estrenos de cine del 20 de agosto: un documental uruguayo y una comedia argentina con Suar y Oreiro

Oferta variada renueva la cartelera de cine local. Allí están un documental uruguayo, una comedia argentina con una uruguaya, un drama de un prestigioso director francés y una nueva entrega de una franquicia de terror.

El documental nacional es Mi nueva forma de ver, de Lucía Gaviglio Salkind y Andrés Varela. Es una crónica del proceso de Gaviglio -una de las más activas productoras del cine local-, quien, estando en Maastricht, sufrió tres ACV y, tras meses de rehabilitación lejos de casa, regresa a Uruguay diagnosticada con una condición neurológica rara: puede ver, pero no organizar lo que ve.

La comedia porteña es Yo, Narciso, que tiene a Natalia Oreiro como una académica que, para estudiar el narcisismo, se hará pasar por paciente de un cirujano plástico (interpretado por Adrián Suar, quien también dirige), uno de los grandes narcisistas en la vuelta.

En el elenco también están Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Andy Chango y la mujer del momento, Moria Casán.

La francesa es Enzo, la nueva de Robin Campillo, quien en 2017 ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes por 120 pulsaciones por minuto; en Uruguay también se vio Chicos del Este, de 2013.

“Enzo, de 16 años, desafía las expectativas de su familia burguesa al comenzar una pasantía en albañilería, un camino muy alejado de la vida prestigiosa que habían imaginado para él”, dice el boletín de Cinemateca. “Sin embargo, en las obras de construcción, Vlad, un carismático compañero ucraniano, sacude el mundo de Enzo y le abre la puerta a posibilidades inesperadas”.

Y también se estrena La Noche del Demonio: Están entre Nosotros, que es más o menos sobre eso que dice el título.