Estrenos de cine del 18 de junio: un drama judicial, una de terror y la vuelta de una famosa franquicia animada

Esta semana los estrenos de cine son tres y bien distintos. Llega la nueva entrega de una franquicia animada, lo nuevo de un director que sabe asustar, y un drama con recorrido en festivales. Aquí un repaso por los estrenos de cine que llegan a las salas de Montevideo el 18 de junio de 2026.

La nueva entrega es Toy Story que estrena su quinta película y se perfila como el mejor estreno del fin de semana en el mundo.

Se trata de lo nuevo de la casa Pixar y Disney que llega con una crítica al uso de las pantallas entre los niños, y en defensa de la imaginación. Lo hace con los personajes de siempre, y acompañada de nuevas voces: Bad Bunny y Penélope Cruz se suman a los personajes. La versión subtitulada solo tiene dos funciones en Montevideo, una en Life 21 y otra en Movie Montevideo Shopping.

Además se estrena un drama judicial Dos fiscales. Lo dirige el ucraniano Sergei Loznitsa (responsable de State Funeral y Donbass) y llega con elogios: integró la Competencia oficial en Cannes y se llevó el premio del jurado en el festival de Valladolid. En Uruguay se la pudo ver en el festival de Cinemateca.

Se ambienta en la Unión Soviética de 1937 y se centra en Alexander Kornev (Anatoliy Beliy), un joven e idealista fiscal que encuentra en su escritorio la carta de un preso, acusado falsamente por el régimen estalinista.

“Su búsqueda de justicia lo llevará hasta la oficina del Fiscal General en Moscú. En la era de las grandes purgas estalinistas, esta es la inmersión de un hombre en los pasillos de un régimen totalitario que nunca se nombra como tal”, anuncia la sinopsis.

Además se estrena la de terror Hokum: la maldición de la bruja del irlandés Damian McCarthy. Se trata de un director que conoce el género y llamó la atención mundial con su ópera prima, Caveat en 2020, y lo afianzó con Medium de 2024 que se paseó por festivales y ganó en el de SXSW.

Como en sus anteriores películas, esta también se ambienta en Irlanda, en una posada ubicada en un pueblito de apariencia idílica. Hasta allí llega Ohm Bauman (Adam Scott), un escritor de historias de terror para esparcir las cenizas de sus padres. La misión se complica con la desaparición de un empleado del establecimiento, algunos locatarios tenebrososo, y una maldición que habita en el lugar.