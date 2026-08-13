Estrenos de cine del 13 de agosto: variada oferta con película uruguaya, una de dinosaurios y una de tiburones

Los niños perdidos es la nueva película de Gabriela Guillermo e Irina Raffo y vuelve sobre el cineasta francés André S. Labarthe, maestro de Guillermo y ya referido, entre otras, en Historia de invierno, de la dupla de directoras.

“Gael, Laeticia y Jean Julien se encuentran en París a 40 años de la filmación de Enfants coureurs du temps, película que rodaron cuando eran niños junto a Labarthe y Sophie Barrouyer, y de la que esta es, de alguna manera, una secuela”, de acuerdo con el boletín de Cinemateca Uruguaya. “El reencuentro activa los recuerdos de aquel rodaje compartido; juntos reflexionan sobre las huellas que la película y sus infancias han dejado en ellos”.

En el otro extremo del espectro cinematográfico se ubica Impacto mortal, dirigida por Renny Harlin, un especialista del cine de acción de la década de 1980 (Riesgo mortal, Duro de matar 2). Acá, con Aaron Eckhart y Ben Kingsley, cuenta un accidente aéreo con un avión de pasajeros que termina naufragando en un océano Índico infestado de tiburones. Eso es tener mala suerte.

También se estrena El final de la calle Oak, con Anne Hathaway y Ewan McGregor como los padres de una familia acechada por dinosaurios. Dirige David Robert Mitchell.

Otro estreno, Bye Bye paraíso, es una película costarricense con participación uruguaya, a través de la local Bocacha Films.

“Vilma, de 45 años, por fin alcanzó la vida privilegiada que siempre soñó”, dice la sinopsis. “En una casa de playa dentro de una de las zonas turísticas más exclusivas de Costa Rica, espera en soledad la visita anual de su pareja estadounidense”, quien no aparece y la cosa se complica. Dirige Kim Elizondo Navarro.

Y en Cinemateca Uruguaya también se estrena Laguna, del lituano Šarūnas Bartas, sobre un viaje reparador de un duelo en la costa del Pacífico mexicano.