Estrenos de cine del 12 de febrero: policial con estrellas y animación de Hollywood con voz uruguaya

El estreno que genera más expectativa es, todo indica, Cumbres borrascosas, la nueva adaptación del clásico de Emily Brontë. Pero hay más novedades en la cartelera.

Da curiosidad, por ejemplo, Caminos del crimen, un policial con estrellas de esos que uno piensa están condenados al streaming en estos tiempos..

Acá están Barry Keoghan, Chris Hemsworth, Nick Nolte, Hale Berry y Mark Ruffalo dirigidos por Bart Layton en un noir ambientado en una Los Angeles criminal. Está basada en una novela de Don Winslow.

“La historia sigue a un ladrón de joyas disciplinado y paciente, Mike Davis (Hemsworth), quien planea una serie de robos precisamente calibrados”, dice el resumen que hace el British Film Institute de la película. “Su objetivo es ganar lo suficiente para dejar su vida de crimen, mientras es rastreado por el deprimido detective Lou Lubesnick (Ruffalo) e intenta evitar ser traicionado por el veterano intermediario Money (Nolte) y el joven e irresponsable criminal Ormon (Barry Keoghan). Cuando comienza a investigar el trabajo de la agente de seguros Sharon Colvin (Berry), surge la posibilidad de un lucrativo robo de diamante”.

También se estrena la animación La Cabra Que Cambió El Juego: GOAT. Es sobre una cabrita que quiere jugar profesionalmente al Roarball, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo.

Dirige el especialista Tyree Dillihay (la serie Bob’s Burger que está en Disney+ le dio dos nominaciones a los Emmy) y para el público local tiene al comunicador Rafa Cotelo dando voz a uno de los personajes en la versión doblada al español