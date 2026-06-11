Estrenos de cine del 11 de junio: Lo nuevo de Spielberg, la película española del año y una con Dustin Hoffman

Tres estrenos, además de Primera estrella, el documental olímpico y mundialista. Se incluye la nueva de Steven Spielberg, una española que llega con un montón de premios Goya y un thriller que parece como los de antes.

La de Spielberg se llama Día de la revelación y es la cuarta película del director dedicada a los marcianos; las otras fueron Encuentros cercanos del tercer tipo; E.T.: El extraterrestre y Guerra de los mundos. Ahora revela una conspiración del gobierno de Estados Unidos para esconder los múltiples contactos con extraterrestres que, al parecer, ya hemos tenido.

De revelar la trama secreta se encarga una organización liderada por Colman Domingo y que tiene a Emily Blunt y Josh O’Connor como sus protagonistas. La película combina ciencia ficción, paranoia y persecuciones, tres áreas que Spielberg ha sabido perfeccionar.

La película con un montón de Goya (seis en las categorías principales) es Los domingos, la última de la española Alauda Ruiz De Azúa, que en Cinco lobitos ya había mostrado un potencial que aquí confirma. Es la historia de una adolescente que ha decidido entrar como novicia en un convento como parte de su proceso de fe. Su familia se lo toma con cierto recelo, y la película pone al espectador en el mismo debate moral. Con Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz y el argentino Juan Minujín.

Finalmente se estrena El afinador dirigida por un ganador del Oscar, Daniel Roher (lo ganó por el documental, Navalny en 2022 y en la que estáotro oscarizado (Dustin Hoffman). Es sobre un muchacho con heiperacusia (Leo Woodall) que además de afinar tiene un oído absoluto para abrir cajas fuertes. Es un policial.