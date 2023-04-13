El western gay de Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal se estrenará en el Festival de Cannes

Pedro Almodóvar presentará su corto en inglés Strange way of life, ambientada en el salvaje oeste y con transfondo gay, en el 76º Festival de Cannes en mayo, informó este martes el certamen.

El corto está protagonizado por Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal, que junto a Almodóvar mantendrán un encuentro con el público tras el estreno, informó el comunicado.

Es la segunda obra que rueda Almodóvar en inglés, tras La voz humana, otro corto que fue estrenado en 2020.

Strange way of life narra el reencuentro de dos expistoleros. “No voy a decir nada más para no revelar todas las sorpresas del guión”, explica Almodóvar en las notas de producción del corto.

“La extraña manera de vivir a la que alude el título se refiere al célebre fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que la que vivimos cuando damos la espalda a nuestros propios deseos”, dice el manchego.

Este corto marca el retorno de Almodóvar a Cannes, donde a lo largo de su carrera ha presentado cuatro largometrajes, dos de ellos premiados: Todo sobre mi madre” obtuvo en 1999 el premio a la mejor dirección, y en 2006 Volver se alzó con el galardón al mejor guión.

EFE