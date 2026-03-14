El fenómeno "Zootopia 2" llegó a Disney+: 178 personajes nuevos y la serpiente que cambia la historia

La cosecha de cine del 2016 estuvo cargada de títulos que en poco tiempo se transformaron en clásicos. Fue un año en el que Disney dominó la taquilla mundial, mientras los premios de la industria miraban en una dirección contraria a los superhéroes, las secuelas y remakes. En los Oscar terminó imponiéndose la pequeña e íntima Moonlight, en una ceremonia que todavía se recuerda por el sobre equivocado que consagró por error a La La Land como mejor película.

En ese mismo año, la animación también vivía un buen momento. Entre los títulos destacados aparecían propuestas tan distintas como Kubo y la búsqueda samurái y Zootopia, que compartieron protagonismo en la temporada de premios. La diferencia fue abismal en la taquilla. Finalmente fue la aventura producida por Disney la que terminó llevándose el Oscar a mejor película animada. Su secuela, Zootopia 2 ya llegó a Disney+ luego de convertirse en una de las películas más taquilleras de la historia.

El éxito de Zootopia no fue casual. La película proponía algo poco habitual para una historia familiar: una mezcla entre buddy movie, policial noir, comedia de aventuras y comentario social.

La historia seguía a Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin), una coneja que sueña con convertirse en policía en una ciudad dominada por animales mucho más grandes y fuertes, y a Nick Wilde (Jason Bateman), un zorro estafador que termina convirtiéndose en su improbable aliado. Juntos investigaban una conspiración que ponía en evidencia prejuicios, estereotipos y tensiones entre especies.

Todos esos elementos están en Zootopia 2, que retoma la historia prácticamente donde quedó la primera. Con la exalcaldesa Dawn Bellwether tras las rejas, Judy como la primera coneja policía de la ciudad, y Nick dejando atrás su vida de delitos menores para sumarse a la fuerza. Convertidos en compañeros de patrulla, ambos intentan demostrar que su trabajo fue más que una casualidad, y que pueden ser una dupla eficaz en la lucha contra el crimen. Pero el entusiasmo dura poco: un nuevo caso los arrastra a una trama de engaños, manipulaciones y conspiraciones que amenaza con sacudir los cimientos mismos de Zootopia.

En el centenario de la ciudad, una torpe pero simpática serpiente llamada Gary (con voz de Ke Huy Quan) buscará desenterrar un secreto capaz de cambiar la historia de la ciudad, y encontrar justicia para los reptiles, desterrados de Zootopia desde hace décadas.

Estrenada el 26 de noviembre de 2025, la secuela se convirtió rápidamente en un fenómeno global. La película superó los 1.800 millones de dólares en la taquilla mundial y se metió en el ranking de las diez producciones más taquilleras de la historia. Ahora acaba de llegar a Disney+, lo que vuelve a poner el universo de Zootopia en circulación justo antes de la entrega de los Oscar. Compite contra el fenómeno K-pop Demon Hunters (Netflix), Elio (Disney+), y Amelie y los secretos de la lluvia, y Arco, que están en la cartelera de cines.

El éxito en taquilla de la secuela ya dio pie a una tercera película. Según IMDb, estará dirigida por Jared Bush (guionista de Zootopia, codirector de Encanto y Zootopia 2) que introducirá las aves a esta exitosa franquicia.

Imagen de la película "Zootopia 2" Foto: Difusión.

En los casi diez años que separan ambas entregas, la película original nunca desapareció del todo del radar cultural. Por el contrario, se convirtió en una presencia constante en internet. Fan videos en YouTube, memes, TikToks, fancams y debates interminables sobre sus personajes mantuvieron vivo el entusiasmo del público. Incluso aparecieron confesiones virales tan sinceras como inesperadas, como: “Está bien sentirse atraída por Nick Wilde”.

La secuela también amplía considerablemente el mundo de la ciudad. Según datos de producción, la película incluye 178 personajes únicos que representan 67 especies animales distintas, un nivel de diversidad que implicó el trabajo de casi 700 artistas en distintas áreas de animación. El nivel de detalle es casi obsesivo. Nibbles Maplestick, una castora que conduce un podcast dedicado a los secretos de la ciudad, tiene más de 570.000 pelos generados digitalmente, mientras que mientras que la serpiente Gary fue diseñado con unas 3.000 escamas esculpidas, y toma inspiración de villanos de Disney como los de El libro de la selva y Robin Hood.

Las referencias cinéfilas tampoco faltan. A lo largo de la película aparecen guiños a clásicos de la compañía como El rey León, Ratatouille o La dama y el vagabundo, pero también a títulos como El resplandor, Indiana Jones o El silencio de los inocentes.

Zootopia 2

Como ya ocurría en la primera entrega, el humor convive con una lectura social bastante clara sobre los prejuicios, las jerarquías y la convivencia entre especies diferentes. La secuela amplía el mapa de la ciudad, introduce nuevos escenarios y suma villanos y aliados. También cuenta con personajes ya conocidos, aunque no todo funciona con la misma precisión que en la original. Aunque el mundo narrativo es más grande y ambicioso, la historia avanza con un ritmo irregular y algunos giros resultan previsibles.

Aun así, Zootopia sigue siendo uno de los universos animados más ricos que Disney construyó en las últimas décadas. Y si bien esta segunda parte no tiene el mismo efecto sorpresa que la primera, suma en humor y confirma que esa ciudad habitada por depredadores y presas todavía tiene muchas historias para contar.