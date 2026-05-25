El agente de Tom Clancy que fue franquicia en el cine y serie exitosa vuelve a ser película en el streaming

Úrsula Levy / EL TIEMPO (GDA)

Hay personajes que sobreviven no porque alguien los haya creado para perdurar en el tiempo, sino porque el mundo los sigue necesitando, no importa la época ni el momento presente. Jack Ryan es uno de ellos.

En 1984, el escritor Tom Clancy le dio vida a este analista de la CIA con principios y sin pretensiones de héroe en plena Guerra Fría y, desde entonces, ha atravesado generaciones, formatos y actores sin perder el hilo. La idea siempre fue la misma: un hombre común enfrentando situaciones extraordinarias, con una ética incorruptible en un ambiente que empuja hacia lo contrario.

Alec Baldwin fue el primer intérprete que lo personificó en el cine en La caza del octubre rojo (1990), donde Sean Connery actuó como el comandante soviético que se negaba a ser el villano. Harrison Ford lo consolidó años después con Juegos de patriotas (1992) y Peligro inminente (1994), llevando al personaje a un territorio más físico y más personal. Ben Affleck intentó un reinicio en La suma de todos los miedos (2002) y Chris Pine hizo lo propio en Jack Ryan: Código sombra (2014, en Paramount+).

Ninguno logró lo que consiguió John Krasinski cuando llegó al streaming en 2018: cuatro temporadas que convirtieron a la serie de Amazon Prime Video en uno de los thrillers políticos más sólidos de los últimos años y que construyeron alrededor del personaje una comunidad de espectadores que simplemente no estaban dispuestos a dejarlo ir.

Por eso, cuando Amazon MGM Studios anunció que habría una nueva película, la pregunta no era si el público iba a verla, sino si el salto del episodio semanal al largometraje iba a funcionar. Basado en lo que cuentan quienes la hicieron, la respuesta apunta a que sí… aunque el mérito no está en la acción, sino en algo más difícil de lograr: la coherencia emocional de un personaje que lleva décadas cargando el peso de hacer lo correcto en un mundo que rara vez se lo pone fácil.

Jack Ryan: Guerra fantasma se estrenó el 20 de mayo en Prime Video, con Krasinski de regreso en el papel y también detrás de este, pues coescribió el guion junto a Aaron Rabin, sobre una historia desarrollada con Noah Oppenheim. Además, fue uno de los productores de la película. En el reparto también aparecen los nombres de Michael Kelly (House of Cards) como Mike November y de Wendell Pierce (The Wire) como James Greer, el trío que construyó durante las cuatro temporadas de la serie la química que hace que todo esto funcione. Sienna Miller (Anatomía de un escándalo) se suma como Emma Marlowe, oficial del MI6.

En la siguiente entrevista, Krasinski, Kelly y Pierce hablaron del personaje y de la ficción que a veces termina pareciéndose demasiado al mundo real.

—¿Por qué creen que el personaje de Jack Ryan ha perdurado cuando tantos otros desaparecen?

Krasinski: Todos esperamos que exista alguien como Jack Ryan en el mundo real. Todos esperamos que, cuando las cosas se desordenan o el mundo va en una dirección equivocada, haya personas como él que puedan encaminarlo hacia un futuro mejor. Creo que esa esperanza es universal. No importa de dónde vengas ni en qué creas, hay algo en ese personaje que les habla a todos.

Pierce: Es un personaje que tiene una brújula moral muy clara. Alguien que se exige a sí mismo de la misma forma en que exige a los demás, que se hace responsable y que está pensando en el bien común. Eso es raro, en la ficción y en la vida real.

—En los últimos años, algunas escenas de la serie han vuelto a circular en redes porque parecen anticipar situaciones actuales, como la de Venezuela. ¿Ese tipo de reacciones cambia la manera en que entienden la responsabilidad de contar estas historias?

Krasinski: Cuando algo que hicimos en la ficción termina reflejándose en el mundo real, nos sorprende tanto como a cualquiera. Hay episodios, como el de Venezuela, que se hicieron hace siete u ocho años y que hoy son muy vigentes. Cuando escribimos y desarrollamos estas historias, seguimos la dirección de Tom Clancy. Y creo que él mismo escribía cosas que parecían mucho más premonitorias de lo que incluso él esperaba.

—¿Cómo entender a Jack Ryan en 2026, en un momento en el que la relación con las instituciones y el poder es cada vez más compleja y, para muchos, más difícil de sostener?

Kelly: Yo no creo que sea una cosa o la otra. La serie, y ahora la película, funcionan por estos personajes y por la relación entre ellos. Y luego, ponerlos en situaciones completamente extremas. Es entretenimiento, en el fondo. Eso no es poco… es exactamente lo que necesita la gente.

Krasinski: Para mí, cualquier historia que me recuerde que hay algo bueno en el mundo es una historia de la que seré fan. Eso era la serie para mí como espectador, y es lo que espero que haga la película también: que, sin importar de dónde seas o cuáles sean tus creencias, puedas sentir que, de alguna manera, algo bueno va a salir de todo esto. Creo que eso es lo que nos recuerda Jack Ryan. Y en este momento, eso no es un mensaje menor.