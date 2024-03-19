El actor británico que fue parte del universo Marvel y suena como candidato para ser el próximo James Bond

Agencia EFE

Luego de la salida del actor Daniel Craig como James Bond, han circulado distintos nombres para interpretar al espía con licencia para matar. De acuerdo a medios británicos, los productores ya estarían en conversaciones con un conocido actor que fue nominado al Oscar, ha sido parte del universo Marvel, y este año interpretará a otro superhéroe.

Se trata del actor británico Aaron Taylor-Johnson, que interpretó a John Lennon en Nowhere Boy. De acuerdo al diario The Sun, Taylor-Johnson stá en conversaciones para ser el próximo James Bond en la saga cinematográfica sobre el espía ficticio 007.

Daniel Craig se despidió como James Bond en "Sin tiempo para morir". Foto: Archivo.

El periódico dice que Eon Productions, que ha producido la mayor parte de las películas sobre el agente secreto creado por el escritor Ian Fleming en 1952, le ofreció el papel en sustitución de Daniel Craig, que lo dejó en 2021 con 'Sin tiempo para morir, tras interpretarlo desde 2005.

The Sun señala que se espera que Taylor-Johnson, conocido también por las películas Kick-Ass, Avengers: la era de Ultrón, y que este año se pondrá en la piel de Kraven, el cazador (personaje del universo Marvel cuya película se estrenará en agosto) firme el contrato en los próximos días, lo que le convertiría oficialmente en el octavo James Bond.

Una fuente dijo al periódico que "Bond es un trabajo para Aaron, en caso de que desee aceptarlo".

Aaron Taylor-Johnson como "Kraven el cazador". Foto: Difusión.

"La oferta formal está sobre la mesa y están esperando a que responda", afirmó esta fuente, que añadió que Eon confía en que firme en breve para preparar el anuncio.

El diario dice que, según estas personas conocedoras de la situación, se está trabajando en un guion para una próxima película que se rodará en los Pinewood Studios del condado inglés de Buckinghamshire.

Aaron, casado con la directora Sam Taylor-Wood -actualmente ambos llevan el apellido Taylor-Johnson-, competía por el papel con candidatos como Cillian Murphy, Idris Elba, Henry Cavill y James Norton, según el rotativo.

El actor de 33 años dijo la semana pasada, cuando la revista Numero le preguntó por su interés en Bond: "Me parece encantador y maravilloso que la gente me vea en ese papel. Lo tomo como un gran cumplido".